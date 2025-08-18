Lo Celso, en la prelista de Scaloni para cerrar las eliminatorias al Mundial

Lo Celso en un entrenamiento de la selección de Argentina

Giovani Lo Celso, ha sido incluido en la prelista de la selección argentina para disputar las dos últimas jornadas de las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Se enfrentará a Venezuela, el 4 de septiembre en Buenos Aires y a Ecuador como visitante el 9 de septiembre.

El técnico Lionel Scaloni ha dado a conocer una lista de 31 futbolistas en la que destacan el regreso de Lionel Messi, ya recuperado de su lesión, y la irrupción del joven Franco Mastantuono, nuevo fichaje del Real Madrid. La Albiceleste, actual campeona del mundo, lidera la clasificación con 35 puntos, diez más que Ecuador y Brasil.

Lo Celso compartirá centro del campo con nombres como Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Thiago Almada, confirmando que sigue estando en la órbita de Scaloni de cara a la preparación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El jugador del Betis estuvo en el último parón de selecciones con Argentina, pero sin minutos, debido a que tenía problemas musculares. Tampoco pudo jugar en el mes de marzo, la última vez que jugó con la albiceleste fue el 20 de noviembre de 2024 en el que dispuso de nueve minutos contra Perú.

Lista de convocados:

Porteros: Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

Defensores: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Julio Soler y Facundo Medina.

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Alan Varela, Leandro Paredes, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Valentín Carboni.

Delanteros: Giuliano Simeone, Ángel Correa, Julián Álvarez, Nicolás González, Lionel Messi, Lautaro Martínez y José Manuel López.