Lo Celso ya está en Sevilla para ser nuevo jugador del Real Betis

SEVILLA/A primera hora de la mañana de este sábado 31 de agosti de 2024 ha aterrizado en Sevilla el que ha sido el octavo fichaje del Real Betis Balompié en este mercado veraniego. Giovani Lo Celso llega procedente del Tottenham Spurs a cambio de cinco millones de euros y la opción preferencial para el conjunto inglés de hacerse con los servicios de Johnny Cardoso en junio de 2025 por 30 millones de euros. Además, el acuerdo añade la posibilidad al conjunto británico de poseer el 20% de los derechos del futbolista si deciden no hacer efectiva esa primera opción (hay que recordar que el otro 20% lo posee SC Internacional). Una operación que a corto plazo se antoja positiva porque cuenta en la plantilla tanto con el argentino como con el estadounidense, pero si el internacional estadounidense hace una buena temporada y se revaloriza aún más, esa cuantía podría antojarse corta.

El conjunto de La Palmera ya ha oficializado que lucirá el dorsal 20 en la camiseta de las trece barras que defenderá hasta 2028, con la opción de poder ampliar un año más la vinculación con el club. Nos ha confirmado que viajará a Madrid con el resto de sus compañeros al menos para entrar en dinámica lo antes posible, aunque lo más probable es que descanse antes de viajar con su selección, ya que Scaloni lo ha citado para los partidos de Argentina en este parón de selecciones. Esto también lo ficha el conjunto verdiblanco, un futbolista que ha sido bicampeón de la Copa América con su combinado nacional y además un hombre importantísimo a nivel de grupo en el Mundial conquistado en 2022 en Qatar.

Polivalencia para Manuel Pellegrini

Con la salida de Nabil Fekir se ha abierto un vacío enorme en la mediapunta del conjunto verdiblanco. Con Isco sin fecha exacta de regreso y con la precaución de seguir con el proceso lento de recuperación para que no haya ningún tipo de recaída, el papel del rosarino en esa parcela del terreno de juego se antoja fundamental. Con casi total seguridad no va a estar disponible para el partido en el Bernabéu, pero bien le haría falta a un equipo que de momento no ha conseguido la victoria en LaLiga.

Ya en su anterior etapa pudo compartir posiciones con Sergio Canales. Hubo momentos en los que jugó en un trivote formado por William Carvalho, Guardado y el argentino y también hubo momentos en los que tuvo mucho protagonismo en la mediapunta del conjunto bético y también en la posición de banda diestra, donde hoy juega Pablo Fornals y también destacó en su día Sergio Canales con el Ingeniero. Si la lógica impera, el sudamericano se moverá por el perfil diestro, pasando a Pablo Fornals al zurdo (posición, en la que de paso, mejor rinde).

Fondo de armario para tres competencias

Con la gran cantidad de partidos que va a tener el equipo verdiblanco esta temporada, poder contar con un jugador de su talla para poder salir desde el banquillo en ciertos momentos en los que se requieran rotaciones, es un auténtico lujo. Habrá días en los que Rodri, Abde, Losada y compañía tengan que responder en la titularidad, pero si no lo hace, tener al de Rosario en el banquillo es clave. Debe demostrar su nivel, pero a priori llegaría en un mejor estado de forma del que se encontraba Nabil Fekir debido a la lesión.