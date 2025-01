Celta y Betis avanzan para la vuelta de Iker Losada a Vigo

Sevilla/Uno de los jugadores de la actual plantilla del Betis con más visos de cambiar de aires en este mercado invernal es Iker Losada, el mediapunta de 24 años que Manu Fajardo pescó el pasado verano tras ser uno de los jugadores más destacados de Segunda en las filas del Racing de Ferrol. Y desde el Celta de Vigo, el club en el que se formó el jugador nacido en Catoira, Pontevedra, se le ha abierto una puerta para el regreso que él parece encantado de cruzar. ElDesmarque adelanta que el jugador ha dado el sí a la vuelta.

Celta y Betis negocian, pero de momento no llegan a un acuerdo. La entidad olívica pretende una cesión pura y dura, pero el Betis pretende recuperar parte de la inversión realizada en forma de cesión con opción obligatoria de compra. El club verdiblanco acordó el pago al Racing de Ferrol de 1,8 millones de euros, en varios plazos, para hacerse con este emergente jugador que puede actuar como extremo derecho o mediapunta.

El chaval apenas ha tomado parte en diez partidos de los 20 de Liga y a ratos: sólo ha sido titular en tres partidos, ante Espanyol (61 minutos), Celta (86') y Valencia (57') y en las cinco últimas jornadas se ha sentado enm el banquillo sin tomar parte en ninguna de ellas. Manuel Pellegrini vio el visto bueno a buscarle una salida y aunque Espanyol y Valladolid se han interesado en él, en su propósito de hallar refuerzos asequibles para salir de la cola de la tabla, el protagonista sólo quiere volver al nido céltico para intentar triunfar de verdad en el club de sus amores.

Iker Losada despuntó en el Celta Fortuna, pero en el primer equipo apenas jugó cuatro partidos antes de irse al racing de Ferrol, donde sus números sí que fueron soberbios: 45 partidos, 9 goles, 7 asistencias.

Pablo Durán, delantero del Celta, avaló este jueves el posible regreso de Iker Losada al equipo gallego, aunque dejó claro que esa decisión no depende de él. "Es una persona maravillosa, con la que tengo una gran relación. Además, es un futbolista esplendido, solo hay que verlo jugar. A mí claro que me gustaría -que volviese-, todo lo que sean refuerzos de calidad para el equipo bienvenidos sean. Yo no le llamaría competencia", manifestó.