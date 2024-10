Chimy Ávila: "El Ingeniero siempre saca un As bajo la manga, es muy inteligente"

SEVILLA/Allá por el mes de enero el Real Betis hacía una inversión bastante importante en el fichaje del Chimy Ávila pagando cerca de siete millones de euros a Osasuna confiando en que iba a aportar bastante al esquema de Manuel Pellegrini. A pesar de caer de pie con un buen gol ante el Athletic Club tuvo problemas con las lesiones y su temporada se terminó en Montilivi. Este año, aunque está participando seguro menos de lo que le gustaría ha anotado ya dos goles importantísimos, ante el Kryvbas y en El Sadar. Él mismo se ha encargado de empaparse de sevillanía y beticismo y también de hacer saber lo afortunado que se siente vistiendo la camiseta de las trece barras. De hecho, en una entrevista concedida a los medios oficiales del club ha dejado claro los motivos por los que firmó por el conjunto de las trece barras: "Todo. El solcito, que ya no veía hace mucho el solcito. El venir al estadio del Betis y sentir ese murmullo de la gente alentando a su equipo me recordaba mucho a sudamérica. Se juntaron muchas cosas. Estoy contento acá, yo creo que no tengo techo, que mientras me den la oportunidad siempre voy a defender el escudo del Betis".

Además, cuando habla de su situación se nota que es un futbolista al que le importa demasiado el cómo lo está pasando su familia y claro, en casa están en la gloria: "Sí, las niñas están contentísimas. El solcito y el verde dan vida", decía sobre cómo se encontraba su familia en Sevilla.

Manuel Pellegrini da instrucciones a sus jugadores durante el encuentro en El Sadar. / Jesús Diges / Efe

Pellegrini, un inteligente entrenador

Precisamente en el rendimiento de el argentino tiene mucho peso Manuel Pellegrini. Tanto a él como al resto de sus compañeros les sorprendió bastante el cambio de esquema que hizo en el partido contra los de Vicente Moreno y así hablaba de ello: "Cuando nosotros, todos los compañeros, vimos de repente un 4-4-2, dijimos, bueno, pues, adelante, ¿no? Ya estábamos en el baile, había que bailar. Y, la verdad, que las cosas salieron bien y yo siempre digo que el míster es una persona muy inteligente. Muy inteligente porque cuando se lesionó Vitor Roque, dije, mira, lo meto a Fornals por dentro, me manda a mí por derecha y cada uno, viste, haciéndose... Y yo creo que el míster fue muy inteligente porque sabía que yo, en velocidades, a los centrales, tanto a Catena como al otro chico le podía ganar y, la verdad, que el ingeniero siempre saca un as bajo en la manga".

Además admitió que ya había jugado antes con dos delanteros: "Mira, parece algo muy loco, ¿no? Pero la última vez que jugué de doble delantero fue en Huesca. Todo en segunda con Rubi, con Cucho Hernández, si se acuerdan, colombiano. Jugué con él y después en primera con Enrique Gallego. Y, la verdad, el otro día me sorprendió a mí también. Y yo me sentí a gusto, sentía que era mi partido".

Chimy Ávila habla de como se sintió con lo ocurrido en Pamplona / Manu Colchón

El duelo del jueves, más fácil con la ayuda de la afición

"Bueno, pero yo creo que somos 12 contra 11, ¿no? Porque no te olvides que la afición va a empujar y a ningún equipo se le hace fácil venir con 40.000, 50.000, 60.000 personas que mete siempre el Benito Bellamarín. Entonces, es un plus que nos va a nosotros y yo creo que también se le va a hacer difícil y a cualquier equipo que venga a jugar a este estadio se le hace difícil jugar contra la gente y contra nosotros", comentaba sobre la dificultad del Copenhague y si podía ser el duelo más difícil del grupo.

La victoria en este partido es obligatoria también para terminar de desquitarse de las dos derrotas anteriores al parón, que hicieron mucho daño: "Yo creo que las cosas que hemos hecho mal somos los primeros que estamos dolidos, porque es la responsabilidad nuestra dejar cada sudor en el campo, dejar cada balón y cada cosa que pasa dentro del campo es responsabilidad nuestra, porque el míster nos da la herramienta, la afición nos da el aliento, pero después los que estamos dentro del campo somos nosotros, la responsabilidad corre por nosotros".