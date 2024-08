Así fue el debut de Ricardo Rodríguez con el Betis

SEVILLA/El Real Betis Balompié disputó en la tarde de este sábado 10 de agosto su último partido de la pretemporada 2024/25 ante el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, flamante campeón de la Bundesliga la pasada campaña. Se pudo ver un encuentro en el que se notó la diferencia física entre ambos conjuntos en el desarrollo del juego, pero que a los puntos, terminó en empate. El buen rendimiento defensivo de la pareja Marc Bartra - Diego Llorente, unido a un golazo de Juanmi Jiménez, permitió a los de Manuel Pellegrini terminar con buenas sensaciones el período preparatorio y comenzar a pensar en lo realmente importante, el debut liguero del próximo día 15 de agosto ante el Girona, en el Benito Villamarín, a partir de las 21:30 horas. En ese partido, al menos en la convocatoria, estará Ricardo Rodríguez, que ha debutado en el Bay Arena como futbolista de la entidad de las trece barras, con algunos aspectos a destacar y sobre todo con un fin agridulce.

En torno al minuto 60 de partido, Marc Bartra (que había realizado una muy buena primera hora de partido) salió del terreno de juego y en su lugar lucía por primera vez el escudo de la entidad de La Palmera, Ricardo Rodríguez. A pesar de contar con Ismael Sierra en el partido, el Ingeniero decició que su primera intervención fuese como central, acompañando a Diego Llorente ante un ataque muy potente, como era el del equipo de Xabi Alonso. Una decisión, en parte, lógica, ya que por un lado necesitaba ir sumando minutos para poder estar lo antes posible al 100% de su capacidad física, pero colocarlo en el lateral, desprotegido, ante Frimpong y Adli, podría haber supuesto un drama para los intereses del esquema. Se le notaba todavía un poco lento y falto de ritmo, como es normal tras las vacaciones y el período sin equipo.

Ricardo Rodríguez posa con la camiseta del Betis en el hotel de concentración en Marsella. / Real Betis

Una opción real, pero con mensaje claro de Manuel Pellegrini

El hecho de que la primera posición en la que juegue Ricardo Rodríguez, que ha venido para sustituir a Miranda, sea como defensa central, puede parecer un mensaje bastante claro del técnico chileno a la dirección deportiva verdiblanca. Actualmente sigue sin haber refuerzo por Germán Pezzella, Nobel Mendy se ha lesionado (con las dudas que ello implica sobre la contratación de otro central adicional o no) y Marc Bartra (a pesar de su excelso rendimiento) necesita ir sumando minutos poco a poco para evitar recaídas y que no caíga tanto peso sobre sus hombros.

La media hora que estuvo sobre el terreno de juego dejó algunos detalles del tipo de defensor que es. Su primera acción fue ir con todo a un duelo aéreo en el centro del campo, y a partir de ahí comenzó su particular actuación. Con balón arriesgó bastante poco, se le vio seguro en los duelos en el cuerpo a cuerpo y también sacó a relucir sus galones dando indicaciones a los suyos constantemente. El encuentro terminó con empate, pero ambos clubes cuadraron una tanda de penaltis amistosa para ir practicando estas situaciones de cara al futuro. La perdió el equipo bético, y uno de los futbolistas que falló su lanzamiento fue precisamente el helvético, a pesar de que los lanzamientos a portería y el balón parado sean uno de sus fuertes. Meras anécdotas que no suponen nada, pero que al final entran dentro del discurso del debut de Ricardo Rodríguez como bético. Como curiosidad, además, destaca que eligió el dorsal 12 para jugar. Aunque la plantilla no está cerrada, todo apunta a que en este caso no sufrirá modificaciones.