Juanmi sobre su continuidad en el Betis: "No tenía ninguna duda"

SEVILLA/Uno de los nombres propios de la pretemporada en clave Real Betis está siendo Juanmi Jiménez. No sólo por jugar en un perfil en el que hay un claro overbooking y puede ser también uno de los que más movimientos provoque en la ventana estival de fichajes, sino también porque en cuanto a sensaciones, ha vuelto de la mejor manera posible tras su paso por Arabia y el Cádiz CF. En todos los amistosos que ha jugado ha transmitido muy buenas sensaciones, e incluso ha anotado algún gol (uno de los de la goleada ante el Al-Ittihad en el Villamarín, puntuando más que el Chimy Ávila de cara al puesto en el debut liguero). En los entrenamientos también ha transmitido al cuerpo técnico ciertas garantías de cara a portería, y pese a que su salida sonó con bastante fuerza en el inicio del mercado, la situación en la delantera de la entidad verdiblanca no está como para dejar marchar a uno de los máximos goleadores del club en los últimos años.

El malagueño ha atendido en la mañana de este viernes a los medios oficiales del club, horas antes de poner rumbo a Alemania para enfrentarse al Bayer Leverkusen en el que será el último amistoso antes del debut liguero, el próximo jueves, ante el Girona. Así comentaba sus sensaciones hasta el momento en la pretemporada: "Bien, de momento contento. Feliz de poder volver, de estar cogiendo buenas sensaciones para el inicio de esta temporada, que va a ser importante. Con muchas ganas". También expuso cómo se encuentra físicamente, tras unas semanas en las que las 'palizas físicas' son obligatorias: "Bien, la verdad es que me encuentro bastante bien. En este inicio de temporada tenemos muchos partidos seguidos. Muchas ganas, mucha confianza, y lo estamos haciendo bien para empezar de la mejor manera posible. Hay muchas ganas e ilusión por este comienzo".

"Al final, esto es una de las cosas negativas que te dejan siempre la pretemporada. Ojalá que sea poca cosa. Es un futbolista con mucha proyección, que tiene un gran futuro y ojalá podamos disfrutar de él pronto", sentenciaba sobre la desafortunada situación de Nobel Mendy.

Un futuro ligado al club y mucha competencia

También tuvo tiempo para hablar sobre la situación que le rodea en cuanto a su futuro: "Si, ese era mi objetivo desde que volví. No tenía ninguna duda. Ilusión y ganas de trabajar para hacer las cosas lo mejor posible. Poder ayudar al equipo al ponerme esta camiseta y dar el 100%. A partir de ahí, dar mi máximo para poder ser una de las opciones para que el míster pueda contar conmigo". Y es que será la quinta temporada de Juanmi en el Betis: "Aquí me he sentido como en casa. Tener el calor de la gente y que mi familia se encuentre feliz, es algo fundamental para mí. Cada vez que me pongo esta camiseta intento dar el máximo para agradecérselo a la gente".

"Obviamente, en un equipo cuanta más competencia, mejor. Vamos a tener nuestro momento, porque hay muchos partidos. Me lo tomo con ganas e ilusión, vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible al míster para poder estar en ese once. Yo nunca me he fijado objetivos. En cada partido ayudar al equipo lo máximo posible", sentenciaba el de Coín sobre la gran cantidad de efectivos que hay en ese flanco izquierdo.

Juanmi durante el partido entre Real Betis y Austria Salzburgo. / Real Betis

Una temporada larga y exigente

Afortunadamente, el club estará por cuarto año consecutivo en Europa. Desde la plantilla, el mensaje es claro: hay que hacer cosas importantes por la afición. Así lo contaba el andaluz: "Sí, tenemos otra temporada ilusionante. Hay tres competiciones y tenemos que ir a muerte a por la eliminatoria de Conference. Estamos muy ilusionados por poder hacer una gran temporada y darle a esta afición lo que se merece. Yo creo que cuando van pasando los años, hay más ganas de que el momento de superar los octavos en Europa llegue. Hay que dar un paso adelante en Europa y poder conseguir ese título tan soñado para la afición y el equipo".

"Cuando visto esta camiseta y este campo corea tu nombre... Pueden estar tranquilos porque voy a dar mi máximo cada vez que me ponga esta camiseta, y ojalá sea con muchos goles", sentenciaba.