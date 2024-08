El Villarreal va muy enserio a por Ayoze Pérez

SEVILLA/Sin lugar a dudas, el nombre de Ayoze Pérez es el que está colmando la actualidad bética en clave salidas. Está siendo la novedad desde su llegada el pasado martes a Marbella y se uniese al trabajo con el resto de sus compañeros. Ha vuelto al trabajo en un gran estado de forma, con un pequeño período de adaptación por delante tras superar una pequeña lesión con España en la Eurocopa y necesitar ir cogiendo poco a poco el ritmo competitivo. De hecho, es el único (junto al lesionado Bakambu) que a día de hoy sigue sin entrenar al mismo ritmo que sus compañeros. Queda una semana para el debut oficial en LaLiga ante el Girona en el Benito Villamarín, y su nombré resuenan por encima de muchos otros.

Su contrato con el equipo de La Palmera permite que salga por 4 millones de euros si le mejoran los emolumentos que actualmente percibe. Unos emolumentos que podrían incluso parecer poco si nos fijamos en su rendimiento y en lo que perciben una gran cantidad de jugadores que ni se asoman a sus cifras.

Ayoze saluda a la afición. / ANNA SZILAGYI / Efe

Una renovación enquistada

Como ya se ha publicado, la renovación de Ayoze Pérez por el Real Betis no está cerca de producirse. Hay promesas que no llegan y sobre todo, la lógica no impera. Es uno de los tres mejores jugadores del plantel, y su puesto en el escalón salarial no se corresponde. El final del mercado está cerca, y hay muchos equipos que han llamado a su puerta, y que seguro lo harán de aquí a que se cierre por completo la ventana estival.

De hecho, las sensaciones desde dentro de conjunto de las trece barras van tornando de una gran seguridad sobre su continuidad, a una incertidumbre que pone nerviosos a muchos integrantes de la planta noble del Benito Villamarín. En algún momento tendrá que solucionarse la situación, ya que el tiempo apremia y tanto Betis (a la hora de buscar un sustituto) como Ayoze (a la hora de evaluar un equipo), no pueden llegar así a final de mercado.

Ayoze llega al Municipal de la Línea antes del partido con el Cádiz CF / Real Betis

El Villarreal, de nuevo apostando fuerte

El equipo de Marcelino García Toral ya intentó el fichaje de Ayoze Pérez en el mercado de invierno del año 2023, cuando recaló por primer vez en las filas de Pellegrini. Ahora, tal y como ha informado Cadena COPE, y ha podido corroborar Diario de Sevilla, el submarino amarillo va de nuevo muy en serio a por el extremo izquierdo verdiblanco. Tienen dinero, espacio en la plantilla y están saneados económicamente. Su decisión es firme y así se lo han transmitido al entorno del jugador.

El tinerfeño quiere quedarse en Sevilla. Está contento, es importante en el esquema y muy querido por la afición. Pero también quiere que se cumplan ciertas promesas económicas y pasar a una zona alta de la escala salarial. La intención que tiene es intentar tensar la cuerda hasta el último momento con el Betis para poder conseguir la subida salarial y que así, el equipo verdiblanco tenga blindado a uno de sus baluartes con una mayor cláusula.