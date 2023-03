Del golpeo de buen delantero de Ayoze a los reflejos decrecientes de Bravo

Para salir vivo de escenarios como Old Trafford, un equipo que no sea del primer nivel europeo debe hacerlo todo perfecto, o casi, durante todo el partido. Porque una fase de confusión es suficiente para que un rival con tantos recursos ofensivos te eche del partido. El Betis no compareció, extrañamente, tras el descanso. Abner demuestra que le falta para ser el titular en el flanco izquierdo de este Betis pujante y ambicioso.

Ayoze | Su primer gol de verdiblanco no lo puede hacer cualquiera

El delantero canario conocía bien Old Trafford, por su trayectoria en las filas del Newcastle y el Leicester, y bien que lo reflejó en una primera parte de mucha intención y peligro en todo lo que hizo. Al estilo de Juanmi, es punzante, intuitivo y listo. Y con recursos técnicos para explotar esa capacidad para ponerse de gol. Recibió un pase del malagueño con espacio, ángulo y tiempo para chutar y, aunque De Gea le tapó bien, Ayoze coló la pelota por donde podía hacerlo, muy ajustada a la cepa del poste. Su golpeo con los tres dedos exteriores de su derecha le dio al balón el efecto justo.

Abner | Está aún lejos de exhibir un nivel mínimo para ser titular en este Betis

Abner tiene planta y detalles técnicos, pero el fútbol europeo exige una firmeza y un manejo de los conceptos defensivos mucho más contundentes que los que muestra el lateral brasileño. Encima, le tocó bailar con Antony, un extremo muy vivo y habilidoso que le buscó las vueltas y se las encontró. Ten Hag vio por ahí la oportunidad y en el descanso introdujo a Wan-Bissaka para percutir con más insistencia y efectivos por ese costado siniestro de los verdiblancos, que ya sufrieron una barbaridad para frenar las acometidas constantes de los Diablos Rojos.

Claudio Bravo | Cada vez encaja más goles que se pueden evitar

Transcurre la temporada, y el veteranísimo portero chileno no termina de plantarse en la portería con la seguridad que forjó su gran trayectoria. Y aunque salió a tapar ante Rashford y repelió varias ocasiones de Weghorst y de Antony, vienen siendo cada vez más habituales los goles encajados que en tiempos pasados, no muy lejanos, Claudio Bravo hubiera evitado con sus brazos fuertes y sus reflejos, que van a menos.

Guido | Si no está a tope en el plano físico, sufre el Betis

El campeón del mundo cuajó una más que aceptable primera parte ante centrocampistas del nivel de Casemiro, Fred o Bruno Fernandes, pero la gasolina le duró poco en un escenario de la máxima exigencia. Y su decreciente despliegue físico tuvo mucho que ver en que todo el Betis se fuera descomponiendo y entregando la pelota a un rival donde Bruno Fernandes se erigió en el amo del juego.