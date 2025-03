Diego Llorente contesta a Pedrosa: "No pueden vender tanto a nivel de racha y tienen que decir otra cosa"

SEVILLA/Hace ya algunos días, el lateral zurdo del Sevilla FC, Adriá Pedrosa, atendía a los medios de comunicación en la ya habitual rueda de prensa intersemanal que realiza el conjunto de Nervión. En ella, realizó unas declaraciones que rápidamente se hicieron virales en redes sociales por la cercanía de la semana de El Gran Derbi ante el Real Betis Balompié:"Sobre los números, creo que ellos son favoritos, aunque en el derbi no hay favoritos. Creo que se ha demostrado ya. Por ejemplo, en los dos años que llevo aquí la palabra siempre ha sido que son favoritos. Llevo dos temporadas aquí y, personalmente, no me han ganado". Precisamente sobre esto último es a lo que ha contestado Diego Llorente, echando balones fuera y apuntando al domingo en el césped.

Todo ha sido en una entrevista con los compañeros de El Desmarque, en la que cuando se le preguntó por una valoración de esas declaraciones, dijo lo siguiente: "Bueno, cada uno puede decir lo que quiera. Al final todos tienen una estrategia y ellos a lo mejor no pueden vender tanto a nivel de racha o lo que sea y tienen que decir otra cosa. En ese sentido nosotros no le damos mucha importancia. Como te he dicho, cuando pite el árbitro todo eso se le lleva el viento. Al final cuando sea el minuto 90 y pite el final, eso es lo que va a importar. Así que yo no soy partidario de hablar o de dejar mensajes para el rival. Yo soy partidario de cuando pite el árbitro hay que salir a morir y dar lo mejor por el Betis".

Isaac y Llorente: dos protagonistas pasivos del último derbi. / Juan Carlos Muñoz

Fue protagonista en el primero de los derbis del curso

En la primera vuelta, fue protagonista a nivel negativo por un penalti que le pitaron en contra por manos que a posteriori generó mucha polémica. "No, la verdad es que no, ahora mi mente está ocupada con otras cosas, ya eso queda muy atrás. Y ahora pues muy ilusionado, con mucha ambición de conseguir esos tres puntos, pero eso queda atrás y ya no lo pienso", contestó sobre si sigue dándole vueltas o no a la acción.

"Sí, por supuesto. Como te he dicho antes, hay una cosa colectiva que puede ser un poco común, pero luego entran cosas individuales que cada uno por su experiencia ha tenido y que puede dar un punto extra de motivación. Eso evidentemente está claro que fue un momento duro porque al final fue una final muy pareja, que se decidió en la suerte. Pero bueno, como te digo, creo que va a ser un partido especial, bonito y creo que llegamos un buen momento", establecía cuando hacían referencia a aquella famosa final que perdió con el Sevilla.

Marc Bartra y Diego Llorente se ejercitan junto a William Carvalho, Abde y Sabaly. / José Manuel Vidal / Efe

La importancia de saber lo que es un derbi

Muchas veces se habla sobre si los futbolistas que vienen de fuera son o no conscientes de lo que implican este tipo de partidos. Esto decía Llorente al respecto: "Si desde pequeño lo has mamado, has tenido muchos derbis sevillanos y tal, sabes un poco lo que va significando para los jugadores que venimos de fuera. Nos tenemos que hacer esa idea y saber lo importante que es para el aficionado. Yo cuando estaba en la cantera del Madrid sabíamos que el derbi contra el Atleti siempre era especial".

"Entonces hay que un poco transferir eso y saber que es lo que se juega el derbi sevillano, que es muy especial y que va para la clasificación son tres puntos, pero para el aficionado no. Al final todo el mundo tiene amigos sevillistas, todo el mundo tiene esa rivalidad de ser la familia con los amigos. Entonces, bueno, yo te digo, creo que ya bien sean de aquí o la gente que no somos de aquí, creo que sabemos perfectamente qué es este partido", sentenciaba.