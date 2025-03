Betis: Revolución de verano en marcha

Sevilla/El Betis llegó al parón en un sensacional momento, tanto en resultados como en sensaciones. Los fichajes de invierno, Antony y el Cucho Hernández, le han dado un plus en ataque, pero la dirección deportiva heliopolitana no se detiene y ya lleva tiempo trabajando de cara al verano y en función a los diferentes escenarios que se pueden dar, pues falta por ver qué ocurre en el tramo final de la temporada –si el Betis juega o no competición europea y en caso afirmativo, ver cuál, Liga Europa, Conference League o Liga de Campeones– de cara a la disponibilidad económica –los ingresos no serían los mismos–, aunque las posiciones a reforzar están definidas y no hay que descartar en absoluto que haya continuidad en cuanto a la revolución de mimbres de los últimos tiempos. Por ello, la secretaría técnica tiene el boceto definido, siempre con la figura de Manuel Pellegrini presente, en cuanto a lo que buscar en el mercado.

Álvaro Valles debe ser el primer fichaje del Betis en ser anunciado para la próxima campaña de cara a reforzar la portería tras la salida en invierno de Rui Silva. Luego está por ver qué pasa con el futuro de los otros guardametas actuales, Fran Vieites y Adrián, con el nombre de Guilherme siempre presente. Y tampoco está descartada la idea de incorporar otro segundo portero amén del rinconero. En la defensa también se esperan muchos movimientos, empezando por el lateral derecho. De hecho, días atrás, se vinculaba al Betis el nombre de Pablo Maffeo, del gusto de la secretaría técnica. Así, habrá que ver qué ocurre con Bellerín (con contrato hasta 2028) y Sabaly (hasta 2026), pues también en Heliópolis se confía en la irrupción y el buen rendimiento que ha ofrecido Ángel Ortiz cuando Pellegrini ha contado con él.

Para el centro de la zaga, a Bartra y Llorente se les deben sumar dos centrales. Uno de ellos podría ser Natan, a expensas de lo que decida el club verdiblanco sobre si pagar los 9 millones de opción de compra al Nápoles. Para el otro se rastrea el mercado sin dejar de lado las opciones del filial. Y en al lateral izquierdo, pese a tener contrato tanto Ricardo como Perraud, el club verdiblanco no pierde de vista opciones interesantes para reforzar ese puesto.

Para el centro del campo, hay una pieza clave cuyo futuro es una incógnita, Johnny Cardoso, con la opción del Tottenham siempre presente y un valor en el mercado de 20 millones de euros. Su hueco sería ocupado por un futbolista de perfil similar y preferentemente joven, como viene rastreando la dirección deportiva en los últimos meses. Además, tampoco está descartada ni mucho menos la posibilidad de firmar un medio centro organizador, perfil William Carvalho, con capacidad para mover el juego del equipo, personalidad y jerarquía.

Para la mediapunta están Isco y Lo Celso y para las bandas, otro verano más, la dirección deportiva trabaja en la búsqueda de refuerzos, con el futuro de Antony siempre presente. Con la incógnita del brasileño, la secretaría técnica busca velocidad y desborde, tanto para la parte derecha como para la izquierda, pues Abde no acaba de dar un paso adelante para abandonar su irregularidad y eso deja solo al talentoso canterano Jesús Rodríguez.

Y para la delantera, la gran apuesta del Betis ha sido el Cucho Hernández. Habrá que esperar a ver qué ocurre con el futuro de Bakambu o el propio Chimy Ávila, pero en Heliópolis rastrean también el mercado de delanteros, y más después del hueco dejado por Vitor Roque. Así, la llegada de otro punta en el mercado estival también se antoja importante para el cuadro verdiblanco, que sigue trabajando en los despachos para reforzar el equipo con varios escenarios presentes. La planificación veraniega, en marcha.