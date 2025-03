Adriá Pedrosa: "Llevo dos temporadas y el Betis siempre ha sido favorito, aunque a mí no me han ganado todavía"

El Gran Derbi del próximo 30 de marzo es el eje central de la ciudad de Sevilla en clave futbolística. Estos encuentros siempre son especiales, pero la diferencia entre ambos equipos a estas alturas de la temporada hace que el choque sea aún más esperado. La necesidad del Sevilla Fútbol Club de no perder la comba con los puestos europeos hace pensar que todas las jornadas que quedan son finales, mientras que en el Real Betis Balompié saben que dejar a once puntos al eterno rival y mantenerse en la estela del Villarreal son razones de sobra para darlo todo ante su afición.

Con el parón internacional marcando el día a día de esta semana tan atípica, Adriá Pedrosa ha comparecido en la rueda de prensa intersemanal que ofrece el combinado blanquirrojo a los medios de comunicación. Consciente de que ahora mismo son "pocos", el lateral ha reconocido que es "bueno que la gente vaya con su selección". Pese a la derrota frente al Athletic, el futbolista ha asegurado el grupo está "tranquilo, trabajando y con confianza. El otro día se perdió, pero fue un 0-1 bastante justo. Confiamos en nosotros".

Pedrosa celebra su gol al Valencia para lograr un punto en el descuento. / José Ángel García

Ruptura de relaciones y derrotas como local

Una de las cosas que han marcado la temporada del Sevilla es la celebración de los canteranos tras ganar el derbi de la ida. La sanción a José Ángel Carmona, Juanlu Sánchez e Isaac Romero tras la denuncia por parte del Real Betis supuso una ruptura de relaciones por parte de la entidad nervionense, algo que sigue vigente a día de hoy y parece no va a cambiar. Pedrosa ha asegurado que esta situación acrecienta las ganas de derrotar al eterno rival y es una "motivación para ganar este partido".

Como visitante las cosas no le están yendo nada mal al combinado hispalense, que aún no conoce la derrota jugando lejos del Sánchez-Pizjuán desde que comenzara 2025. Sin embargo, en casa parece otro equipo y no suma tres puntos desde la despedida de Jesús Navas frente al Celta de Vigo en el mes de diciembre. El lateral catalán ha sido claro, reconociendo que esta situación es un tema que el vestuario trata de cambiar: "Hablamos y lo ponemos encima de la mesa, pero no sabemos lo que pasa, creo que está siendo un poco casualidad. Fuera de casa estamos mejor. Quizás la presión por ser un equipo joven afecta. Lo más que quiero es tener una victoria en casa para nuestra gente".

Objetivo Europa y el invicto en derbis

Con las plazas europeas a una distancia no tan importante como parecería, Pedrosa ha asegurado que el "objetivo principal ahora mismo es ganar el derbi. Si ganamos estos partidos estaremos ahí", lo que le permitiría no despegarse de la séptima y octava plaza.

Lukébakio celebra junto a Isaac Romero y Agoumé el gol del belga en el derbi sevillano. / Julio Muñoz / EFE

De cara al derbi, en el que el Real Betis parece partir como superior debido a sus últimas jornadas y su posición en la tabla, el futbolista hispalense no ha tenido pelos en la lengua para dar su opinión de un partido que conoce cada vez mejor y que aún no ha perdido: "Sobre los números, creo que ellos son favoritos, aunque en el derbi no hay favoritos. Creo que se ha demostrado ya. Por ejemplo, en los dos años que llevo aquí la palabra siempre ha sido que son favoritos. Llevo dos temporadas aquí y, personalmente, no me han ganado".

Consciente de que el conjunto verdiblanco "se ha reforzado bien" y está demostrando tener "mucha calidad", Pedrosa ha asegurado tener "confianza" en sí mismo, especialmente pensando en el duelo personal que tendrá que afrontar ante Antony, uno de los mejores jugadores de la competición en estos momentos. Esto está especialmente motivado por ser el único futbolista en su posición, algo que ocurre "desde Navidad y hasta el día de hoy he mejorado bastante. He cambiado mi forma de entrenar por la exigencia de ser el único lateral".