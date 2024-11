Diego Llorente: “Hoy nos vamos muy jodidos para casa”

SEVILLA/Diego Llorente atendó a los medios de comunicación desplazados a Praga, entre los que estaba Diario de Sevilla, y repasó todo lo que fue la debacle verdiblanca en Chequia: "En la primera parte tampoco nos estaban generando mucho, si es verdad que en los últimos 10 minutos se nos ha ido un poquito el control. Y bueno, otra vez esa segunda parte donde ellos entran fuertes, se encuentran también con los dos goles que son dos rebotes, dos rechaces, que ahora mismo no están de cara nuestra, pero que evidentemente tenemos que asumir la responsabilidad y saber que no estamos en una buena dinámica. Pero yo creo que de estas situaciones se salen juntos, no se sale diciendo que ahora somos lo peor... Creo que hay que mantener la calma, porque cuando vienen bien también hay que mantener la calma y antes del parón éramos el mismo equipo que somos ahora, mirar hacia adelante y poco más".

También repasó la exigencia del calendario y lo autocrítico que debe ser el vestuario: "Sí, por eso te digo que al final ahora llega un calendario repleto de partidos donde creo que hay que ser autocrítico, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, saber qué está fallendo, qué nos está faltando con respecto antes del parón y mirar hacia adelante. El partido del domingo es muy importante y no podemos hundirnos, pero sí que tenemos que ser autocríticos, por supuesto".

Diego Llorente defiende una acción ante el brasileño Robert. / Europa Press

No hicieron una buena lectura

"Sí, bueno, creo que en ciertas situaciones de juego no lo hemos leído bien, tanto a la hora de defender como a la hora de atacar. Ellos estaban en defensa básicamente al hombre y es lo que te digo. Son cosas que en el vídeo tienes que analizar y que tienes que mejorar de cuanto antes, porque el domingo viene un partido rápido, pero como te digo, creo que no hay que hundirse, hay que intentar mantener la calma, apretar el culo y sobre todo trabajar.

El hecho de ir uno s uno haciendo un examen de conciencia es fundamental en este tipo de situaciones y Llorente lo deja claro: "Creo que debemos hacer una reflexión personal sobre qué estamos dando cada uno, si podemos mejorar algo y luego a nivel colectivo el míster nos intentará ayudar con el análisis. Se ve en el vídeo de afuera que seguramente se verán todos los fallos, pero todo pasa por una mejora tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Después del primer gol, después del gol de Giovani, el equipo se vino un poco atrás".

Las fotos del Mladá Boleslav - Betis de la Conference League / EFE

Otro golpe más para la afición

También habló sobre la dureza del golpe para los cerca de 300 béticos presentes en el Lokotrans Arena: "Al final todos sabemos el esfuerzo que hace toda esa gente para venir aquí. Creo que los primeros jodidos evidentemente somos nosotros, pero también sabemos que llevamos una responsabilidad a los béticos que estamos aquí, como los béticos que nos ven desde casa y hoy nos vamos muy jodidos para casa. Por la mañana hay un nuevo día, hay que seguir y como te he dicho, intentarnos no hundir".

"Creo que también hay que analizar el contexto, creo que también en el mediocampo estamos sufriendo, al final tenemos muchas bajas, estamos intentando meter más jugadores arriba para solucionar esa carencia de jugadores en el medio, pero bueno, como te dije, veremos en el medio, veremos que estamos fallando, si estamos presionando más y tal, pero creo que hay que ir hacia adelante y no hundir", certificaba.