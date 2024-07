Édgar González y la anécdota de la primera charla con Pellegrini

Hace poco más de un año y de una forma un tanto sorpresiva, Almería y Betis cerraron el traspaso de Édgar González por 4,5 millones de euros en un acuerdo que llegó a incluir la posibilidad de que el equipo de La Palmera se llevase un millón de euros adicional si se cumplían una serie de variables. No se puede decir que el de Sant Joan Despí pasase sin pena ni gloria por el club, ya que es uno de los que pasará a la historia por ser partícipe en la consecución de la Copa del Rey del año 2022. Fue clave en esta compatición para Manuel Pellegrini ya que jugó todos los minutos posibles a excepción de la ida de semifinales en Vallecas y la gran final de la Cartuja.

Hoy ya se encuentra preparando el intento de subir de nuevo a LaLiga con el Almería, pero ha dejado para el análisis unas palabras muy interesantes en un podcast y cuenta de TikTok llamados Lover.tv.

Édgar, ante Luis Suárez en el Almería-Betis de la pasada Liga. / Carlos Barba (Efe)

Del Cornellá en Segunda B, a la gloria con el Betis

Jugó 45 partidos con el Cornellá en dos años en los que estuvo cedido antes de firmar por el filial verdiblanco: "Yo termino contrato con el Espanyol y tengo varias opciones. Me decanto por la del Betis porque siempre ha sido un club que me ha llamado mucho la atención. Hay muchos aficionados aquí en Cataluña. Además, aunque el filial esté en Tercera División, ellos me dan la opción de hacer la pretemporada con el primer equipo". Tuvo dudas sobre si salir o no cedido en la propia pretemporada de la 18/19, aunque Rubi lo terminó convenciendo diciéndole que "iba a contar con él". Cumplió su promesa el técnico de Vilassar del Mar, que en su debut en LaLiga lo puso de pivote, una posición que "no había ni entrenado" y era nueva para él.

Ese fue su inicio. Uno de sus últimos servicios ya es conocido por todos. Fue clave, como ya se ha expuesto, en la Copa del Rey 2022. Édgar relata cómo se vivió aquella victoria en las calles y en el propio vestuario: "Sabiendo que era difícil, pero ese año era especial. Todos los jugadores estaban a un altísimo nivel y era un equipazo. Había muy buen rollo, mucha unión. Allí la gente es muy pasional y por la calle era vida o muerte. No había otra opción que ganar. La ciudad estuvo llena de gente y fue una de las cosas más bonitas que he vivido".

Édgar dialoga con William Carvalho durante un entrenamiento. / José Ángel García

Sus primeras palabras con Pellegrini y una salida ambiciosa

El Ingeniero llegó en un año en el que la plantilla verdiblanca no venía de dar su mejor nivel. El central quería convencer al chileno y sabía que contaba con la baza de su polivalencia como centrocampista: "De pivote me veo bien, pero si en algún entrenamiento me pone de central, creo que le voy a convencer". Cuando llego el primer día, Manuel Pellegrini le dijo que "quería hablar con él". Algo que levantó inquietud en el jugador que le comunicó que estaba a su disposición para hablar cuando estimase oportuno. Esa llamada no llegaba y la incertidumbre sobre su situación rondaba en su cabeza. Tras un mes de espera entrenando como central por las lesiones, finalmente lo terminó convocando y confirmando como miembro del plantel: "Me dijo que le había gustado mucho durante la pretemporada".

En cuento a su salida del conjunto verdiblanco, la realidad es que no parecía ser uno de los elegidos para abandonar el barco en el verano de 2023, pero terminó sucediendo además con bastante precocidad en la ventana estival. "Yo sentía que siempre era la tercera opción. Había dos centrales muy buenos, y yo sentía que era el que siempre estaba cuando se le necesitaba, pero en los partidos importantes no se contaba tanto conmigo. Quería sentirme importante, soy una persona muy ambiciosa. Dudé, ellos necesitaban vender a jugadores, llegó la oferta del Almería y nadie puso problema", terminó.