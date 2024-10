Chimy Ávila, ausencia este miércoles en el Betis junto a Marc Roca y Sabaly

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha completado en la mañana de este miércoles su tercera sesión de entrenamiento de la semana con la mente puesta en la visita a El Sadar del próximo sábado 19 de octubre a partir de las 16:15 horas. Ha sido una sesion en la que todavía no han estado todos los internacionales con un Lo Celso entre algodones que será el último en llegar, pero en la que lo más importante ha sido la continuidad de algunos futbolistas que no estaban en su mejor momento físico. Ya en el día de ayer saltó la sorpresa con la presencia de Natan de Souza con el grupo, al que se le vio trabajar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros en el ejercicio inicial de centros y disparos a portería. También estuvo Johnny Cardoso, que con un aparatoso vendaje en su rodilla derecha se compone como otro de los nombres que llega entre algodones a la cita contra los de Vicente Moreno.

Sí fueron ausencias y acaparaban todas las miradas en el día de hoy tanto Sabaly como Marc Roca. Uno por seguir su proceso específico de recuperación como es el caso de Sabaly. El senegalés no completó la sesión del lunes, en la que reapareció junto al grupo tras trabajar la pasasa semana en solitario sobre el césped. Este martes le tocó trabajo específico de recuperación y todas las dudas se focalizaban en qué haría este miércoles. Por otro lado, Marc Roca tiene una serie de problemas físicos que viene arrastrando desde hace un tiempo y que para poder ponerle remedio, en los parones de selecciones, sigue un proceso personalizado para poder llevar mejor esos problemas y buscar la recuperación. En el caso del catalán, su ausencia lleva siendo continudada sobre el césped desde finales de la pasada semana.

Natan entrena con normalidad por segundo día consecutivo junto al resto de sus compañeros / José Ángel García

Chimy, la ausencia destacada del jueves

Finalmente, la noticia se ha centrado en ellos dos, junto a Chimy Ávila. El argentino se ha ausentado, al menos, en los 15 primeros minutos de la sesión que están abiertos a la prensa y no ha trabajado con el grupo de cara a preparar el partido de Pamplona. Sí venía trabajando con total normalidad durante el parón internacional de cara a un duelo que sin duda es de suma importancia para él.

Sabaly y Marc Roca tampoco han comenzado el entrenamiento junto al resto de sus compañeros. Sería la tercera sesión de la semana en la que no está el catalán, lo que pone en serio riesgo su presencia en la convocatoria que dará Manuel Pellegrini el próximo viernes. Algo parecido pasa con Sabaly. Teniendo en cuenta que sigue un plan propio para su puesta a punto, el hecho de no trabajar con el grupo representa dudas reales sobre si está o no en perfectas condiciones de cara a la vuelta liguera. En el caso de Natan y Johnny Cardoso, ambos repiten normalidad en su trabajo junto al resto de sus compañeros. En el caso del central brasileño, si sigue trabajando igual jueves y viernes, podría entrar, sorprendentemente, en la convocatoria.

Pellegrini observa a sus jugadores mientras calientan en el entrenamiento de este miércoles / José Ángel García

Los internacionales, el jueves

El día de la vuelta de los internacionales a los entrenamientos será en la mañana de este próximo jueves, cuando el conjunto bético tiene programado su penúltimo entrenamiento en la ciudad deportiva Luis del Sol. Tanto Abde como Ricardo Rodríguez y Rui Silva terminaron bien entrada la noche del martes sus compromisos internacionales, por lo que deberían llegar durante la mañana y primera hora de la tarde a Sevilla. Un poco después, pero también para estar el jueves, se espera a Lo Celso, al que habrá que evaluarle su estado físico para saber en qué condiciones se encuentra.