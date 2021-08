8.775 espectadores para el Mallorca - Betis

El Betis debutará en LaLiga este sábado en el Visit Mallorca Estadi, el campo que acoge al Mallorca, y lo hará ante 8.775 espectadores, tras el anuncio realizado por el gobierno balear, que finalmente ha autorizado el 40% del aforo, el máximo permitido por el Ministerio de Sanidad.

Además, el club bermellón también ha informado de cómo se accederá al estadio, ya que ha decidido que no habrá sorteo de entradas. Así, los abonados de las zonas pares podrán acudir al encuentro ante el Betis, mientras que los que están situados en las zonas impares, lo podrán hacer en la tercera jornada de competición, cuando el Mallorca reciba al Espanyol. Las entradas, además, no serán nominales, por lo que si un abonado no puede acudir podrá cederla a otro interesado.

Respecto al cumplimiento de las medidas de seguridad y sanitarias establecidas por las autoridades, seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla durante todo el encuentro, además de mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. En el asiento se permite únicamente el consumo de agua, aunque el Mallorca habilitará puntos de restauración al rededor del anillo del estadio para el consumo de comida y bebida. La apertura de puertas será dos horas antes del partido y se establecerán grupos de entrada para evitar aglomeraciones.

Los abonados, mayores de 12 años, deberán acreditar la paula completa de vacunación, haber pasado la enfermedad dentro de los últimos seis meses, una PCR negativa en las 72 horas previas al partido o un test de antígenos realizado dos días antes del encuentro.

Para los menores de 12 años, se permite la entrada sin ninguno de los requisitos anteriores, si bien desde el Real Mallorca se recomienda someter a los menores a un test PCR o de antígenos, en caso de no haber pasado la enfermedad en los seis meses anteriores.