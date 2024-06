Haro marca la estrategia del Betis: una plantilla equilibrada en edad y sueldos

El presidente del Betis, Ángel Haro, detalló en un encuentro informativo la situación económica del club, todavía "compleja" derivado de la pandemia. Y es que antes del Covid el club vendió por más de 72 millones, una cifra que no ha recuperado hasta este curso cuando los traspasos supusieron 46 millones. La idea del club es mantener esa línea, reforzando la apuesta por jugadores a bajo coste de los que obtenga una plusvalía (como Chadi Riad, Collado, por el que hay ofertas) y canteranos a los que sacar un buen rédito, junto con futbolistas con experiencia para dotar de personalidad al equipo.

"Hay que encontrar ese justo equilibrio. No nos negamos a que vengan jugadores más experimentados aunque no vayan a dar plusvalía, pero hay que pensar en darle su sitio a la cantera", indicó el dirigente, consciente de hasta donde puede llegar la entidad: "No veo al Betis haciendo compras de 20 millones. No hay escenarios en los que valoremos eso sin grandes plusvalías de 60 ó 70 millones. Quizás sí adquisiciones de 12 ó 14 millones comprando un porcentaje de los derechos", explicó el rector bético, que añadió que la entidad está "cerca" de llegar a la regla 1:1 del límite salarial: "Estamos a cuatro o cinco millones más o menos y este verano se puede llegar. La idea es que el límite esté en los 108 millones (de los que ocho más o menos corresponden a la cantera) y tendremos una plantilla competitiva, de nivel similar, para ir a Europa, aunque reduciremos el gasto en la misma de 116 a 108 millones".

Esos cuatro o cinco millones pueden llegar de una venta o de alguna salida de los jugadores con mayor sueldo en el vestuario como Fekir o William Carvalho. La idea del club es venderlos y sacar algo de dinero además del mencionado ahorro, pero el Betis "no va al mercado diciendo que todo está en venta, pero cualquier oferta se valora". "Nadie es intransferible, para eso están las cláusulas", detalló.

Haro confía en tener de nuevo una plantilla competitiva, aunque no dependerá de entrar o no en la Fase de Liga de la Conference League, que se disputa poco antes del cierre de mercado: "El play off hay que tomarlo como una final y el objetivo debe ser jugar la Conference. porque se hará un equipo pensando en pasar esa primera ronda", indicó el directivo, que se mostró "muy optimista con lo que viene". "El nuevo estadio será otro salto de calidad a todos los niveles. Paliaremos pronto los problemas económicos -estima que los ingresos recurrentes serán de unos 200 millones de euros y el límite de plantilla podría elevarse hasta los 140 millones-, pero no hemos salido todavía de esta situación compleja a la que nos llevó el Covid. El 95% de los equipos europeos han perdido en la relación gastos e ingresos, pero cada uno ha salido adelante de distinta forma. Muchos han tirado de ampliaciones de capital o comiéndose los fondos que tenían y otros con grandes ventas, pero todos lo han sufrido", recordó.

El presidente bético no quiso poner una nota a la temporada y tiró de sensatez al decir que la percepción es que fue un "buen año", ", aunque muy malo en Europa y en la Copa, competiciones en las que no se compitió": La media final es "una temporada razonable estando donde tenemos que estar", señaló. Eso sí, demostró una confianza plena en el trabajo de la dirección deportiva: "Estoy tranquilo y si hay salidas llegarán jugadores".