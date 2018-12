Ángel Haro: "No nos podemos permitir experimentos en la plantilla"

El Betis quiere firmar un delantero en el mercado invernal y aunque Lorenzo Serra Ferrer viene realizando gestiones para firmarlo cuanto antes, la realidad es que reforzar el ataque no es tan sencillo. "No es fácil. El gol es lo más caro que hay en el mundo del fútbol. Hay que ir con cierta tranquilidad, haciendo un buen trabajo de scouting, pero no podemos perder la perspectiva. Si aparece una oportunidad de mercado que merezca la pena nos lanzaremos pero siempre con la prudencia por bandera. No hay que asegurar que vaya venir un fichaje. Si viene alguien será que aporte valor. No nos podemos permitir experimentos en la plantilla", aseguró anoche Ángel Haro, presidente del Betis, en la televisión del club. "Lo ideal sería poder tener un fichaje lo antes posible, pero a veces las situaciones de mercado hacen que los últimos días aparezcan opciones que en teoría no estaban a tu nivel. A mediados de mercado será un buen momento para ver si hay buenas opciones. Hay siempre un efecto dominó", añadió el presidente sobre esa situación.

Además, Haro se refirió a la figura de Quique Setién. "La comisión deportiva ha puesto un gran equipo en sus manos, pero hay que hacer que la banda suene bien y el entrenador esta haciendo crecer esos instrumentos. Ha conseguido que los futbolistas se crean mejores y estén creciendo. Siempre hemos tenido confianza", indicó el máximo dirigente, que también destacó el nivel de los refuerzos de este año: "Están dando un nivel espléndido. A nosotros mismos nos están sorprendiendo algunos casos. Eso es señal de que las cosas se están haciendo con criterio".

Además, el presidente se ha referido a otros asuntos: