Flakus fulmina al Betis Deportivo ante el Murcia (1-2)

El bético Sosu, durante el partido ante el Murcia.

El Betis Deportivo no pudo levantar cabeza y encajó una nueva derrota en casa (1-2) ante el Murcia, un rival directo que llegaba como penúltimo clasificado. Este revés mantiene al filial verdiblanco como colista del Grupo 2 de Primera RFEF, una situación difícil.

El partido tuvo un nombre propio: el delantero Flakus. El atacante visitante fue letal, resolviendo un mano a mano tras pase de Ekain Zenitagoia en el minuto 17 para el 0-1, y sentenciando el choque en el minuto 84 al aprovechar un centro de Mier.

La reacción verdiblanca, aunque insuficiente, llegó en el minuto 60, cuando Rodrigo Marina logró el empate al rematar de cabeza una falta lateral servida por Reina. El momento clave del Betis Deportivo llegó poco antes del empate.

El central Yoan Koré vio la segunda tarjeta amarilla en el minuto 57. A pesar de la inferioridad, el filial hizo el 1-1, pero el esfuerzo se diluyó con el 1-2 de Flakus.