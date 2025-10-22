Las fotos del viaje del Betis a Genk

La expedición del Real Betis ha volado en la mañana de este miércoles con destino a Lieja, desde donde posteriormente se dirigirá a la localidad de Genk para disputar el jueves el partido de Liga Europa contra el equipo local. Amrabat era la única ausencia destacada en la expedición comandada por Manuel Pellegrini.
