Las fotos del viaje del Betis a Genk

El capitán, Marc Bartra, posa con una bufanda del Betis.
El capitán, Marc Bartra, posa con una bufanda del Betis. / Antonio Pizarro

La expedición del Real Betis ha volado en la mañana de este miércoles con destino a Lieja, desde donde posteriormente se dirigirá a la localidad de Genk para disputar el jueves el partido de Liga Europa contra el equipo local. Amrabat era la única ausencia destacada en la expedición comandada por Manuel Pellegrini.

