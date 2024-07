Fran Vieites, más crecimiento y más ilusión

Sevilla/El cancerbero del Betis Fran Vieites afronta la nueva temporada con una mezcla de ilusión y ambición. El portero gallego, que el año pasado dio el salto a la primera plantilla del Betis, se muestra, en una entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, convencido de poder seguir creciendo y aportando al equipo.

"Es un año ilusionante para mí. El primer año formando parte de la primera plantilla de forma oficial. Tengo muchas ganas de dar lo mejor de mí todos los días, que es mi objetivo este año. Hacer mi trabajo y ayudar lo máximo al equipo", indica el Vieites. Sin embargo, el guardameta bético no olvida la pasada temporada, en la que tuvo la oportunidad de debutar en Primera División y vivir momentos inolvidables: "Sin duda, mi debut con el Betis, mi debut en Primera, en estadios muy importantes como Bernabéu, Pizjuán, Villamarín o Montjuic. Ojalá este año poder superarlo".

Vieites recuerda con especial cariño el partido en el Santiago Bernabéu: "Siempre hay cosas que mejorar, pero estoy contento con el trabajo de ese día. Conseguimos despedir la temporada de buena forma, con portería a cero. Estoy agradecido al míster por darme esa oportunidad. Cuando tenemos pruebas hay más posibilidades de demostrar de lo que soy capaz. Estábamos con bajas y los que salimos lo hicimos bien. Estoy orgulloso de ello".

El gallego también resaltó la figura de Claudio Bravo, su compañero el curso pasado: "Me ayudó muchísimo. Tenemos muy buena relación. Compartió muchas experiencias conmigo para ayudarme a afrontar esta primera vez. Era consciente de que ese era su último partido y me tocó jugarlo a mí. Para mí es todo un orgullo poder haber compartido esa temporada con él. Allá donde vaya tiene aquí un amigo".

"Hay que llegar lo más arriba posible en Liga y lo más lejos en la Conference y en la Copa" — Fran Vieites - Futbolista del Betis

Vieites también se mostró agradecido a Pellegrini por la confianza que le está dando: "De eso se trata un poco la relación entre el entrenador y el jugador. Los porteros somos una posición diferente al resto. Se trata de dar lo mejor cada día para ganarse la confianza para cuando llegue la posibilidad de jugar un partido hacer las cosas lo mejor posible".

Otro asunto que valoró Vieites es la llegada de Adrián: "Vuelve a casa. Se lo ve muy contento. Para mí es toda una alegría compartir vestuario con un portero de grandísima trayectoria. Espero escucharle siempre, aprender en el trabajo diario y llevar la competitividad de la manera más sana posible". En cuanto a sus metas indivuales, lo tiene claro: "El trabajo es la forma de conseguir las cosas. Al menos, ésa es mi filosofía. El trabajo diario no sólo es un entrenamiento, es preparación para un partido, ponerte a prueba...". Y no esconde su ambición al ser cuestionado por los objetivos del Betis para este curso: "Intentar llegar lo más arriba en Liga, lo más lejos en Conference y en la Copa. Es lo que toca cuando representas este escudo. Empezamos la temporada en agosto y ahora toca ponernos en forma y entendernos entre los compañeros nuevos".

Entre esos compañeros nuevos está Iker Losada, otro gallego. "Me preguntó cómo era el club y no tengo más que palabras bonitas para describirlo. Se está muy cómodo, la exigencia va acompañada de las mejores condiciones para poder rendir. Es una buena ciudad para vivir. A título personal puedo compartir con un amigo. Está muy feliz, pues es una oportunidad muy grande para él", dijo Vieites sobre el ex del Racing de Ferrol.