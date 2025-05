El futuro de Pellegrini en el Betis

SEVILLA/Como cada vez que se refiere a ello en una rueda de prensa, el futuro de Manuel Pellegrini en el Betis es realmente incierto. Sólo hay dos apartados que están objetivamente claros: que está plenamente concentrado en la 'Operación Breslavia' y que su contrato termina el 30 de junio de 2026. Sus palabras siempre han sido las mismas: está contento en Sevilla, la afición lo trata muy bien y siempre le refleja el máximo cariño y le gusta cumplir sus contratos hasta el último día. Teniendo esto en cuenta, no hay peligro de una salida prematura, pero sí que ese nerviosismo del último año de contrato comienza a moverse dentro del estómago de los béticos.

Y con total normalidad. Es, por muchos, considerado el mejor entrenador de la historia del equipo de La Palmera y le restan algo más de 12 meses para que su etapa como verdiblanco se termine. O no, ya que las palabras del director deportivo de la entidad heliopolitana, Manu Fajardo, han aumentado la esperanza de muchos de cara a conseguir la continuidad del chileno al frente del banquillo del Betis.

Pellegrini, con Cousillas a su lado, le muestra su enfado a los jugadores en la pausa de hidratación de la primera parte ante el Atlético de Madrid. / Rafael Beltrán

Se sentarán a conversar con el de Santiago

"Desde el rol de director deportivo siempre tienes que estar preparado, espero que ese momento se alargue, sería señal de que para la entidad todo va bien. En el mundo del fútbol siempre tenemos la obligación de trabajar en la inmediatez y también de planificar. Llegará el día en el que Manuel no esté en el Betis. El fútbol funciona por ciclos y hay que trabajar desde la máxima profesionalidad y convicción para que cuando ese día llegue se minimice el error y se acierte en la decisión y el Betis siga dando pasos al frente", comentaba el director deportivo.

"Nos vamos a sentar con Manuel, claro que sí. Hay que valorar la temporada, qué se hizo bien y qué no, qué podemos mejorar. Él se resume así mismo, él busca siempre la excelencia y todos tenemos que mejorar. Al igual que yo o el consejo de administración o todos los departamentos. La autocrítica es necesaria. Ninguna plantilla es perfecta y la nuestra no lo es. Si no eres autocrítico nunca vas a estar cerca de la excelencia. Todavía no hemos valorado si un año más o dos más. Estamos centrados en lo que viene y luego ya veremos", completaba.

Manuel Pellegrini da instrucciones a sus futbolistas en el Metropolitano. / Mariscal / Efe

Varios detonantes claves para su renovación

Hasta el momento ha habido un concepto que ha rondado la mente y las palabras de Manuel Pellegrini en el Betis, que han condicionado mucho las plantillas de las que ha dispuesto, y, por tanto, los objetivos a los que podía aspirad: la realidad económica. A nadie se le escapa que la situación ha mejorado levemente y se prevé que lo siga haciendo con algunas ventas cuantiosas que parecen que se terminarán produciendo como se viene anunciando desde hace meses en este mercado veraniego.

También ha comentado muchas veces el chileno que una cosa es la edad física y otra la edad mental y la fuerza que se tiene para buscar la motivación en lo que hace día a día. Dependiendo de cómo termine el curso con esa final de Breslavia, las negociaciones pueden ser más o menos fáciles, pero hay un elemento que Pellegrini todavía no ha alcanzado en Heliópolis y que, para muchos, sería una pena que se terminase marchando sin conseguirlo: la clasificación a la UEFA Champions League.