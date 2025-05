Manu Fajardo: "Pase lo que pase en la final, a la temporada del Betis no le daría un sobresaliente"

Sevilla/Manu Fajardo, director deportivo del Betis, analizó la actualidad del club en Radio Sevilla (Libre y Directo), abordando desde la reciente derrota ante el Atlético de Madrid hasta la ilusionante final de la Conference League contra el Chelsea. El gestor verdiblanco respaldó a la plantilla tras el revés en el Metropolitano y se mostró confiado de cara al trascendental duelo europeo.

Fajardo, con su habitual exigencia, señaló: "Por mi exigencia y mi forma de ser diré que pase lo que pase en la final, a la temporada del Betis no le daría un sobresaliente". El director deportivo defendió al grupo tras el partido ante el Atlético: "En la presente temporada, en los momentos de más dudas, todo el grupo, que es lo fuerte del Betis, ha dado un paso al frente. Ayer no estuvimos bien. Tampoco me gusta hacer responsable a ningún jugador".

También salió en defensa de los porteros: "Sin que suene a tópico, Manu Fajardo tiene muchísima confianza en Adrián y también en Fran, Manu, Guilherme...". Además, expresó su confianza en que Vieites pueda estar disponible para la final y explicó por qué no se buscó un recambio tras la salida de Rui Silva: "Por aquel entonces, cuando ya hemos cerrado a Antony y Cucho el míster considera que no hay que hacer más cambios y eso es lo que ocurrió". Sobre la decisión de Pellegrini de no incorporar más jugadores, Fajardo comentó: "Él tendrá sus razones. Ha demostrado por encima de todo y por encima de lo gran profesional que es que si alguien controla la gestión de un vestuario es él. Estimó que no había que hacer más cambios".

De cara a la final de la Conference League, Fajardo valoró positivamente el mayor descanso del Betis respecto al Chelsea: "En la élite, por muy preparado que esté un jugador, son personas y necesitan ese descanso. Lo hemos notado en LaLiga cuando hemos afrontado partidos de exigencia con menos descanso. El Chelsea tiene una final el domingo y poder jugar nosotros el partido el viernes nos da esa ventaja".

Además, se mostró optimista sobre las posibilidades de victoria del Betis: "Por supuesto que hay partido. Cuando el Betis se ha enfrentado en contextos similares a equipos así, ha demostrado que jugando nuestras armas no somos inferiores. También considero que el Chelsea destaca más por lo individual que por lo colectivo. Es un equipo muy muy físico. Es un equipo con buen pie, con criterio con balón de tres cuartos de campo en adelante. Reitero que destaca más por lo individual que por lo colectivo. Es cierto que el factor sorpresa escasea. El último partido que vi in situ fue en el Boxing Day invitado por Marcos Álvarez. Es un equipo que guarda mucha similitud con el Betis de Pellegrini. A nivel colectivo igual le cuesta encajar las piezas, es un equipo joven, pero con un talento a nivel individual muy muy grande. Si veis como trabajan en la línea defensiva tienen muchas similitudes".

Preguntado por el futuro del Betis tras Pellegrini, Fajardo señaló: "Desde el rol de director deportivo siempre tienes que estar preparado, espero que ese momento se alargue, sería señal de que para la entidad todo va bien. En el mundo del fútbol siempre tenemos la obligación de trabajar en la inmediatez y también de planificar". Puso como ejemplo la marcha de Pezzella y la llegada de Diego Llorente: "Llegará el día en el que Manuel no esté en el Betis. El fútbol son ciclos y hay que trabajar desde la máxima profesionalidad y convicción para que cuando ese día llegue se minimice el error y se acierte en la decisión y el Betis siga dando pasos al frente".

Sobre el perfil del futuro entrenador, Fajardo no se decantó por jóvenes o veteranos: "El ejemplo de Xabi Alonso es buen ejemplo. Voy a llevar otra comparativa que viví en primera persona. Cuando estuve en el Rayo, Andoni Iraola era para nosotros Manuel Pellegrini. Todos teníamos la inseguridad de cuando diese un paso al lado. Terminó el ciclo de Andoni, vino Francisco y al poco tiempo se hizo cargo Íñigo Pérez. No sólo les ha ido bien, ha mejorado los registros de Andoni. Por encima del entrenador y del director deportivo hay distintos registros y hay que intentar acertar. Hay entrenadores jóvenes a los que conozco y son grandes gestores. Cesc Fabregas o Xabi Alonso lo han demostrado. Íñigo ha demostrado ser un gran gestor. Cuando llegue ese momento se tomará la decisión, pero no me decido entre entrenadores jóvenes o de la vieja guardia. No me anclo, cuando llegue el momento ya veremos".

Finalmente, sobre la posible renovación de Pellegrini, Fajardo indicó: "Nos vamos a sentar con Manuel, claro que sí. Hay que valorar la temporada, qué se hizo bien y qué no, qué podemos mejorar. Él se resume así mismo, él busca siempre la excelencia y todos tenemos que mejorar. Al igual que yo o el consejo de administración o todos los departamentos. La autocrítica es necesaria. Ninguna plantilla es perfecta y la nuestra no lo es. Si no eres autocrítico nunca vas a estar cerca de la excelencia. Todavía no hemos valorado si un año más o dos más. Estamos centrados en lo que viene y luego ya veremos".