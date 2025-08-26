Gil Manzano dirigirá el Celta–Betis con González Fuertes en el VAR

La RFEF ha anunciado hoy el árbitro encargado de dirigir el encuentro entre el Celta de Vigo y el Betis. El elegido es Jesús Gil Manzano, mientras que Pablo González Fuertes será el que le asista desde el VAR.

El balance del Betis con Jesús Gil Manzano es de 14 victorias, 7 empates y 14 empates. La pasada temporada los verdiblancos no perdieron ninguno de los tres encuentros en los que estaba dirigiendo el partido el de Don Benito (las victorias en casa ante la Real Sociedad y el Atlético de Madrid, además del empate en Montjuic).

Será la cuarta vez que el árbitro que pertenece al Comité Territorial Extremeño dirija un encuentro entre los verdiblancos y los gallegos; en ninguna de ellas los de Heliópolis perdieron. La más reciente fue en la 2020-21, precisamente la última vez que el Betis ganó en Balaídos. Las dos anteriores fueron en 2019 con victoria verdiblanca por 2-1 y el empate a uno en el 2011.

Por su parte el extremeño estará asistido desde el VAR por Pablo González Fuertes. Con el asturiano en la sala de videoarbitraje los verdiblancos han empatado los dos encuentros (ante el Alavés en la 2024-25 y ante el Girona en la 2023-24).