Del gol tan necesario para Lo Celso al excelente partido de Altimira
La inyección anímica para el argentino debe tener una enorme trascendencia para que sea el faro del Betis sin Isco
Encomiable trabajo de Cucho Hernández pese a no marcar
El Betis arrancó su andadura en el Estadio de la Cartuja con un importante triunfo para los hombres de Manuel Pellegrini. Los tres puntos se quedaron en casa precisamente cuando se estrenaba nuevo feudo y esto, lógicamente, provocó la felicidad de todos los béticos.
Lo Celso | Le hacía falta el gol para sentirse importante y lo logró pronto
El Betis necesitaba los tres puntos, pero hasta casi igual de importante que eso era la importancia de recuperar a Lo Celso como faro del equipo de Manuel Pellegrini ante la ausencia de Isco durante varios meses. El argentino, para ello, requería de una inyección de vitamina anímica y ésta no tardaría en llegar con su gol en el minuto 16. Hasta su rostro cambió desde ahí.
Cucho Hernández | Corre por él, por Lo Celso y por otros
No marcó de nuevo el delantero colombiano, pero eso no lo priva de un notable en todas las calificaciones por su actuación. Es el delantero centro, pero se mata a correr por él, por Lo Celso y hasta por algunos compañeros más. Tuvo varios remates, además y robó balones importantes.
Altimira | Su peso en el equipo cada vez es más importante
El catalán crece y crece en cada partido que pasa. Es cierto que Johnny no ha tenido un sustituto de fuera de la plantilla, pero Altimira comienza a ser muy importante en este Betis de Pellegrini. Es valiente a la hora de ir a presionar y encima juega los balones rápido y con acierto.
Junior | Notable, anuló al rival más desequilibrante
Volvía a lucir la camiseta del Betis en un partido oficial. Había expectación por comprobar su nivel y, paradójicamente, estuvo mejor en la defensa que en el ataque. Hizo que Carlos Vicente, el mejor del rival, no existiera siquiera y para ello se ayudó de un primer empellón importante.
