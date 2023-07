De los guiños de Lo Celso al mensaje de Planes

Desde el final de la temporada pasada en el Betis conocían la idea de Canales de cerrar su ciclo en Heliópolis. Cuando el cántabro llegó de las vacaciones, lejos de recular, lo tenía más claro todavía y Ramón Planes empezó a tantear el mercado para buscar un sustituto en una posición vital en los esquemas del técnico.

"La posición de Canales es clave. En el perfil de estilo del Betis es un puesto fundamental. Pellegrini tiene un estilo definido de juego siendo muy protagonista del balón y la marcha de Canales debe ser cubierta. Como hemos demostrado con Marc, Bellerín y Ayoze, hemos estado convenciendo a los futbolistas de que éste es un muy buen proyecto. Son las armas que vamos a utilizar ahora o más adelante cuando se vaya acercando el final del mercado", explicó el director deportivo en la presentación de esos futbolistas.

Y uno de los nombres que suena en el mercado es el de Lo Celso. La entidad heliopolitana ya ha contactado con él para comunicarle su interés, pero con las cuentas ajustadas y el límite salarial sobrepasado acometer la compra por unos 25 millones de euros que pide el Tottenham es impensable. De momento...

El jugador no ha parado de lanzar guiños en redes sociales al Betis. Desde una foto con otro ex bético en el conjunto londinense a una en la que aparecía presionado por Fornals cuando el nombre de éste empezó también a vincularse al conjunto verdiblanco. Lo último fue un mensaje a Canales en su despedida con varias fotos de cuando jugaban juntos en el Betis: "¡Muchos éxitos en lo que viene @SergioCanales! Te mereces todo lo mejor , seguro la vas a seguir rompiendo", escribió el argentino, que entonces jugaba con el 21 que ahora ha dejado libre Ayoze para tomar el 10 de Canales.

Muchos éxitos en lo que viene @SergioCanales ! Te mereces todo lo mejor , seguro la vas a seguir rompiendo ❤️ pic.twitter.com/lp2gB40b08 — Giovani Lo Celso (@LoCelsoGiovani) July 25, 2023

Ramón Planes quiso pasar de larga cuando fue cuestionado por Lo Celso, consciente de que no es el momento económico actualmente. "El Betis está en un proceso de crecimiento y eso se consigue incorporando a nuevos jugadores. Futbolistas que han estado aquí siempre quiere volver, como Álex Moreno que me lo dijo cuando me lo encontré aquí. A día de hoy no toca hablar de Lo Celso. Es un jugador de mucho nivel, pero tenemos que estar atentos a cualquier posibilidad por si aparece la opción. Ahora estamos en un momento de mercado muy temprano", afirmó el director deportivo, que añadió al final de su intervención: "La paciencia es una virtud de una buena dirección deportiva. A veces hay que ser valientes para tomar una decisión al ver una oportunidad, pero hay que jugar con ese punto de calma y tranquilidad, porque la experiencia nos dice que en los últimos días de mercado pueden aparecer oportunidades interesantes y hay que estar pendientes a ellas".