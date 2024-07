Horario y dónde ver en directo el amistoso Manchester United - Real Betis

SEVILLA/La pretemporada del Real Betis Balompié sigue dando pasos en firme y el siguiente partido del conjunto verdiblanco será ante todo un Manchester United. Precisamente, un equipo que no trae demasiados buenos recuerdos al plantel encabezado por Manuel Pellegrini, ya que le endosó un severo correctivo en Old Trafford que a la postre supuso la penúltima eliminación de la UEFA Europa League en los últimos años. En este caso, los de Erik ten Hag han jugado hasta el momento tres partidos amistosos esta pretemporada y vienen con algo más de rodaje a pesar de haber cosechado dos derrotas. En la pasada campaña en la Premier League, cosecharon 60 puntos en 38 jornadas. No fue, desde luego, su mejor temporada.

A pesar de ello, la plantilla es bastante más poderosa que la del conjunto bético, como ya se demostró en la pasada eliminatoria europea. Se lesionó Leny Yoro ante el Arsenal, pero jugadores como Rashford, Casemiro, Antony, Sancho o Hojlund pondrán contra las cuerdas a los del técnico chileno.

Johnny Cardoso defiende el balón en un entreno con el Betis / Real Betis

¿A qué hora es el partido y dónde se puede ver?

En San Diego hay nueve horas de diferencia con la Península Ibérica, por lo que si en tierras norteamericanas comienza a las 19:00 h, en nuestro país será a partir de las 04:00 h de la madrugada del 1 de agosto de 2024 (bien entrada la noche del miércoles al jueves). Será en el Snapdragon Stadium, un poco más pequeño que en el estadio en el que el Betis se enfrentó al Liverpool, pero que estará poblado por más de 25.000 personas (su capacidad es de 35.000), la mayoría apoyando a los británicos.

Para ver el partido de forma gratuita hay dos opciones. La primera sólo se puede disfrutar si se está en la provincia de Sevilla, ya que es a través del canal de TDT de RTV Betis. Por otro lado, si la opción que se elige es la de ver el partido de forma online porque no sea de Sevilla o está fuera de la provincia, la única opción es a través de la aplicación o web de MiTele.

En el punto de mira algunos jugadores

La cosa se va poniendo seria, y cada vez quedan menos pruebas antes del debut oficial definitivo. En defensa, al margen de las incorporaciones que todavía quedan por hacer, habrá dos nombres que llamarán mucho la atención: Nobel Mendy y Marc Bartra. El senegalés debe seguir rindiendo igual de bien si quiere ganarse un puesto con Pellegrini la próxima campaña. De momento, las sensaciones que está dejando son muy buenas. Por otro lado, el catalán se entrena con normalidad, sin dolor, cogiendo minutos de entrenamiento en las piernas y se espera que pueda tener minutos en un esperado redebut.

Por delante, el nombre está claro: William Carvalho. El luso está en el mercado y su salida es obligatoria para que haya nuevas incorporaciones. Hizo un gran partido ante los de Arne Slot, y si lo repite, subirán las posibilidades de que algún equipo apueste por él y le ofrezca el salario que pide. Nombres como los de Fekir, Iker Losada, Juanmi, Pablo García, Marcos Fernández o Fornals, también en están en la palestra. La parcela ofensiva está en horas bajas y deben ir mejorando los registros y el rendimiento.