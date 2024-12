Horario y dónde ver por TV el sorteo de los play-off de la Conference League

SEVILLA/El Real Betis Balompié cerró ante el HJK Helsinki una primera fase de liga de la UEFA Conference League con un suficiente muy raspado. Se metió, y ya. No estuvo bien prácticamente ante ninguno de los seis equipos a los que se ha enfrentado, y eso que tres de sus rivales finalmente terminaron eliminados. Ha conseguido finalmente 10 puntos de 18 posibles y ha entrado, de refilón, en la parte de los 16 cabezas de serie del sorteo de los play-off de la competición que tendrán lugar a primera hora de la tarde de este viernes, midiéndose así a uno de dos equipos que han quedado en ese segundo grupo: Copenhague o Gent. Uno de esos dos combinados será el que determine el futuro en el viejo continente de una plantilla que de momento no ha demostrado querer hacer nada más allá que utilizar estos partidos como vía de descanso para los principales habituales en LaLiga.

Además, el otro atractivo de este torneo es ver por qué lado del cuadro tienen que caminar los de Manuel Pellegrini durante el resto de la competición, o al menos, durante el tiempo que consigan quedar vivos. Los dos mejores de la fase regular han sido Chelsea y Vitoria Guimaraes, y contra uno de los dos se las tendrán que ver los de Heliópolis si son capaces de superar esa primera fase de play--off o los ya clásicos dieciseisavos de final. El rival de estos dos nombres ante el que no termine jugando en los hipotéticos octavos no será una preocupación hasta una hipotética final, por lo que si el Betis cae del lado del equipo portugués, se olvida de los 'blues' hasta el último partido de la competición.

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de los play-off de la Conference League?

El sorteo de los play-off de la UEFA Conference League será este viernes 20 de diciembre a partir de las 13:00 horas (horario peninsular español). Los equipos que participan al completo son los siguientes: Cabezas de serie

9º. Jagiellonia Białystok (POL)

10º. Shamrock Rovers FC (IRL)

11º. APOEL FC (CYP)

12º. Pafos FC (CYP)

13º. Panathinaikos FC (GRE)

14º. NK Olimpija Ljubljana (SVN)

15º. Real Betis Balompié (ESP)

16º. 1. FC Heidenheim 1846 (GER)

No cabezas de serie

17º. KAA Gent (BEL)

18º. F.C. Copenhagen (DEN)

19º. Víkingur Reykjavík (ISL)

20º. FK Borac (BIH)

21º. NK Celje (SVN)

22º. Omonoia FC (CYP)

23º. Molde FK (NOR)

24º. TSC Bačka Topola (SRB)

Johnny festeja su gol junto a Natan. / Antonio Pizarro

¿Dónde ver en directo por TV el sorteo del play-off de la Conference League?

El evento se puede ver por Movistar Plus+ (M7) y M+ Liga de Campeones (M60 O115), canales de Movistar Plus. También se puede ver por UEFA TV. El partido de ida se jugará en el campo del no cabeza de serie, por lo tanto en clave verdiblanca, el próximo 13 de febrero visitará tierras belgas o tierras danesas. Por otro lado, el día 20 del segundo mes del año será el día en el que se reciba por parte de los de La Palmera a un nuevo rival. La Casa del Fútbol Europeo de Nyon, Suiza, será testigo de uno de los momentos que pueden ser decisivos en favor de un equipo u otro a la hora de desenvolverse en el campeonato.

Una reválida que además será ya varios días después del mercado de fichajes del mes de enero, ventana en la que se intentarán algunas salidas y también algunas entradas para presentarse a la fase clave de la temporada con la plantilla más competitiva posible.