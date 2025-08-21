SUCESOS
Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja
Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna

El Betis realizó su primer entrenamiento en el Estadio de la Cartuja, previo al encuentro de este viernes contra el Alavés. Posteriormente Manuel Pellegrini compareció en una rueda de prensa en el nuevo recinto de los verdiblancos para esta temporada y la próxima.

1/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
2/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
3/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
4/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
5/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
6/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
7/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
8/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
9/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
10/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
11/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
12/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
13/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
14/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
15/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
16/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
17/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
18/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
19/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna
20/20 Imágenes del primer entrenamiento del Betis en el Estadio de la Cartuja / Juan Carlos Vázquez Osuna

