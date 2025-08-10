Larrubia sobre la lesión de Isco: "Le he dado una patada y lo he lesionado"

Uno de los mejores futbolistas del amistoso entre el Real Betis y el Málaga CF fue Larrubia, pero al mismo tiempo fue el protagonista también de la desafortunada acción sobre Isco Alarcón, que terminó con la aparente grave lesión del de Arroyo de la Miel. El 10 blanquiazul le propinó una patada en la zona del peroné operado el año pasado, lo que le pudo provocar un pequeño problema en la misma zona, o un esguince de grado II o III. Pero hasta que las pruebas no den un testimonio final, todo son especulaciones generadas a partir de la imagen del impacto y del propio futbolista con muletas.

Después del choque, Larrubia habló con los compañeros de 101TV Málaga sobre la acción del impacto: “Sí, he hablado un poco con él cuando ha habido el percance y, bueno, muy simpático, muy bueno conmigo, espero que esté bien, le he dado una patada y se ha lesionado…”.

Pruebas médicas en Sevilla

De momento, la situación que más alarma a los béticos a pesar de la mala imagen contra el conjunto malagueño es la del problema e Isco. El Betis tiene libre tanto este domingo como el lunes, y volverán a los entrenamientos el próximo martes a las 09:30 horas en la ciudad deportiva Luis del Sol.

Eso sí, las noticias llegarán en cuestión de horas. Bien sea, por un parte médico oficial, con imágenes de Isco en la clínica o con palabras del presidente Ángel Haro en la presentación de Nelson Deossa este lunes.