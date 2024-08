Luiz Felipe, una posible vía de escape para el Betis

SEVILLA/La situación en la parcela defensiva del Real Betis Balompié va acaparando poco a poco más necesidad de trabajo para la dirección deportiva verdiblanca encabezada por Manu Fajardo. Se marchó Chadi Riad al Crystal Palace, también Sokratis al no renovar su contrato con el club, y únicamente ha llegado Diego Llorente para reforzar la zaga. A esto, hay que sumarle la situación con Germán Pezzella. El de Bahía Blanca está muy cerca de salir a River Plate en una operación a la que le falta un paso importantísimo. A partir de aquí se abre el casting para darle a Manuel Pellegrini nombres de garantías para afrontar su quinta temporada en La Palmera, con tres nombres que se erigen por encima de todos.

El primero de ellos, Coulibaly. El central del Borussia Dortmund siempre ha estado en la pole como hemos venido contando en Diario de Sevilla, pero el acuerdo con el conjunto teutón no ha terminado de certificarse al completo, al contrario que con el protagonista. Tras él, también ha insistido mucho en Vitão. El jugador del SC Internacional es otro de los que ha sonado mucho para jugar en el Benito Villamarín, pero el acuerdo con el ex equipo de Johnny Cardoso nunca ha llegado. El problema, tal y como informan en el medio brasileño, Revista Colorada, es la fórmula de pago que propone el equipo de las trece barras.

Luiz Felipe aparece en escena para el Betis

Ese es el principal motivo de la aparente caída de la negociación, pero hay otro aspecto que también apuntan en el país sudamericano. Ese otro el elemento es la aparición de un viejo conocido: el central italiano de orígenes brasileños, Luiz Felipe. Precisamente, a horas de que vuelva a jugar en el templo bético a causa del amistoso entre los de Pellegrini y el Al-Ittihad, el mismo medio apunta que el Betis quiere cerrar la cesión del defensor, que no se ha adaptado bien al equipo de Jeddah.

Todo, unos meses después de que se cerrase la venta del jugador al combinado saudí por 22 millones de euros fijos y tres más en variables con protagonismo para Ramón Planes, director deportivo en aquel momento en Heliópolis y que meses después seguiría los pasos del paulista. Sin duda, la operación es lógica debido a la situación económica del club. Al no trabajar bajo la regla del 1:1 de control económico de LaLiga en la que puede invertir todo lo que reciba por un futbolista (en relación a las cantidades que puede usar por lo que libera Germán Pezzella), no puede acudir con poderío al mercado, por lo que las opciones se reducen a jugadores libres, oportunidades de mercado a bajo coste, o cesiones en todas sus modalidades.

Luiz Felipe, en un entrenamiento con su equipo esta pretemporada / Al-Ittihad

El salario, principal escollo en la operación

El primer paso es que el propio Al-Ittihad se abra a la opción de ceder a un Luiz Felipe que tan sólo disputó 18 encuentros la pasada campaña. Podría ser una oportunidad perfecta tanto para la revalorización del jugador como para que vuelva a retomar su nivel con vistas al futuro.

El segundo, el apartado del salario. Cobra actualmente cerca de 6 millones de euros netos en la entidad saudí, una cifra inasumible para el Betis y que debería ser compartida entre ambos equipos. Además, el hecho de que el propio futbolista accediese a una rebaja de sus condiciones económicas a cambio de volver a Europa podría ser un paso definitivo y que no es para nada descartable. De hecho, a su salida, dejó claro que su deseo era volver a vestir de verdiblanco: "Aunque mi camino me lleva a nuevos desafíos y aventuras, quiero que sepan que esto no es un adiós definitivo. Quién sabe, en algún momento en el futuro, nuestros caminos podrían cruzarse nuevamente".