Muy malas noticias para Pellegrini

SEVILLA/Como el propio Manuel Pellegrini contestaba en la sala de prensa a la pregunta de Diario de Sevilla por los lesionados del equipo, "cuando los momentos vienen malos, vienen malos por todos lados". Y es que la durísima derrota del Betis ante el Alavés ha dejado como resultado, además del análisis profundo de cómo se está precipitando el equipo en caída libre, cuatro malísimas noticias en forma de ausencias (algunas de mayor tiempo, otras de menos) de cara al partido del próximo día 25 de enero a las 14:00 horas en Mallorca. Y es que el protagonismo se centra en estos momentos en los nombres de: Romain Perraud, Pablo Fornals, Youssouf Sabaly y Ricardo Rodríguez.

El primero de los nombres es el del lateral galo del conjunto heliopolitano. En este caso, solo se va a perder un partido por la tarjeta roja vista en la acción con Carlos Vicente. Una tarjeta roja que tal y como dijo el técnico chileno, debió haberse evitado por todos los medios, en un error infantil del ex del Niza. Si bien es cierto que las sensaciones aun con Perraud en el campo no eran las mejores, el dejar a su equipo con un futbolista menos dilapidó las opciones de un Betis que sí estaba con la actitud que no había tenido en días anteriores, pero que cualquier mínimo golpe a la moral parece una losa de 500 kg imposible de levantar.

Sabaly y Ricardo Rodríguez, dos puñales más a los costados

Al margen de la baja del lateral zurdo a priori titular en el Villamarín, tampoco podrá contar Pellegrini con Youssouf Sabaly ni Ricardo Rodríguez. En el caso del suizo, tuvo problemas musculares en la primera mitad que le obligaron a tumbarse en el terreno de juego y pedir el cambio (entrando por él Perraud para luego cometer la expulsión). Una situación de gran mala fortuna que deja sin laterales izquierdos al primer equipo, que tendrá que tirar de Xavi Pleguezuelo, lateral del filial, quien está jugando por la lesión de Lucas Alcázar (quien trabaja asiduamente a las órdenes de Pellegrini y que también tiene problemas musculares). En el caso de Sabaly, se intuye que notó algo también a nivel muscular y debido a la situación con los laterales diestros, el Ingeniero decidió quitarlo antes de que fuese a más.

"Ambos tienen lesiones musculares, no creo que puedan estar en dos o tres semanas por lo menos. Falta el examen médico, pero por la reacción de los jugadores era difícil", decía Pellegrini al respecto.

Pablo Fornals se retira del césped con una bolsa de hielo / Manu Colchón

Fornals, más mala suerte

"Tenemos que esperar hasta mañana a que lo mire el médico. Ya venía arrastrando problemas musculares y otra lesión que le ha costado superarla. Cuando parece que está recuperado vuelve a recaer. Ya veremos mañana", decía su entrenador.

Sin duda, una situación bastante preocupante de un futbolista que lo pasa muy mal cada vez que se lesiona y no puede aportar en el campo. De hecho, es bastante llamativo que ya hasta en dos ocasiones se haya precipitado su regreso sin estar en condiciones de poder jugar los minutos, por ejemplo, que se le implantaron ante los de Coudet. Habrá que esperar a los exámenes médicos para dictaminar cuánto tiempo estará de baja.