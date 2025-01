Kike García empuja al Betis al caos con sus tres goles (1-3)

Sevilla/Kike García, un dignísimo jornalero del gol que ya peina canas, empujó con sus tres tantos al Betis de Manuel Pellegrini al caos en mitad de la temporada (1-3). Eliminado con lógica pero sin honor ante el Barcelona y en espera de corregir su vergonzosa trayectoria en la Conference, la visita del Deportivo Alavés, que no había ganado aún con el Chacho Coudet, era fundamental para sofocar las dudas sobre el equipo y activar las aspiraciones europeas. Pero lejos de reaccionar ante un limitado equipo que va a luchar por la permanencia, los béticos confirmaron su peligrosa caída libre en un estadio semivacío cuando ese mal árbitro que es Hernández Hernández dio los tres pitidos finales.

Fue discutida la roja directa a Perraud en el minuto 55, cuando el partido iba 1-1. Cortó la progresión de Carlos Vicente cuando podía enfilar a Adrián y el trencilla canario no lo dudó. El Alavés no tuvo más remedio que atacar y con tiempo y un Betis en descomposición, Kike García no perdonó con un zurdazo y un cabezazo en los minutos 80 y 84.

Parece que fue hace un lustro cuando los béticos laminaron al Atlético de Madrid en el mismo escenario de este sábado. Y sucedió en esta misma Liga. Desde entonces, octubre pasado, la trayectoria desnortada ha llevado a la sufrida afición, que sabe muchísimo de espantás, a mirar incluso con angustia abajo.

El Betis ha sumado sólo 7 puntos de los últimos 27 y sólo ganó una vez en las últimas nueve jornadas

Isco Alarcón personificó el disloque bético. Apenas tocó la pelota. Apenas creó. Y hasta falló en pases. Inaudito. Acabó roto, sin un gramo de fuerzas, derrengado, dentro de un equipo con diez en el que Altimira era el lateral derecho y Natan el izquierdo. Entre lesiones, decisiones erróneas del banquillo y sobre todo la mala planificación de los despachos, el Betis acabó patas arriba y con la afición clamando, sobre todo, por esos refuerzos que no llegan cuando han sido varias y sustanciosas las ventas.

Isco se metió muy arriba, recibió de espaldas a menudo y los defensores babazorros supieron neutralizar su fútbol. Ese inopinado bloqueo cercenó gran parte de las opciones verdiblancas. Lo Celso lo vio comiendo pipas junto al Chimy en la grada. Pablo Fornals, al que ubicó Manuel Pellegrini por dentro, junto a Johnny, sí que ofreció algún destelló creativo. El primero a los dos minutos, con un profundo y preciso pase a la espalda de la zaga vasca que recibió Vitor Roque sin la habilidad suficiente para evitar que el central Abqar se le echara encima.

El bullicioso y atropellado delantero brasileño siguió en su línea y tampoco ofreció soluciones ofensivas en unos primeros 45 minutos que provocó pitos y reacciones de contrariedad en la afición. La mecha se encendió a los nueve minutos cuando Kike García retó en una carrera a Marc Bartra, muy parecida a aquella que el defensor, entonces barcelonista, sufrió ante el madridista Gareth Bale en la final de Copa. Bartra falló tres veces en la acción: la primera yéndose al suelo y abriéndole el camino al delantero, la segunda no impidiendo que su par se levantara y la tercera entrándole sin medida y provocando un penalti. El propio Kike lo lanzó, Adrián estuvo a punto de detenerlo y la tarde se puso de guasa para el Betis.

El plan de apretar muy arriba, recuperar la pelota cerca del área de Owono, que los laterales se proyectaran y que Abde o Isco llegaran a zona de remate para completar el trabajo de Tigrinho fue una quimera. Menos mal que el verso suelto del actual Betis, el que jugó a otra cosa unos días antes en la paliza de Montjuïc, Jesús Rodríguez, se sacó un tiro que no parecía muy peligroso, pero que se envenenó al rozar en el defensor que trató de bloquearlo. La pelota se enroscó en su viaje a la portería, tocó la base del poste izquierdo por dentro y se coló en la jaula (28’).

Ese empate fue un mayúsculo alivio para los exasperados aficionados béticos, que unos minutos antes vieron cómo Iglesias Villanueva, desde el VAR, había convencido a su colega Hernández Hernández de que el toque de Bartra a Kike García en el área, el segundo del encuentro ya, no había sido suficiente esta vez para que el fornido ariete se fuera al suelo, como se fue.

Esas dos jugadas sonrieron a los intereses béticos y pudieron servir de acicate para obrar la remontada antes del paso por los vestuarios, pero no hubo manera de que los anfitriones soltaran amarras. Isco seguía en su inaudito embrollo.

En los últimos minutos de la primera parte le protestó un músculo a Ricardo Rodríguez y Perraud tuvo que saltar a la hierba. Y en el intermedio el otro lateral titular, Sabaly, se quedó en la caseta para que entrara Natan y Bartra, muy desquiciado todo el partido, se abriera al lateral diestro. Esa defensa tan remendada pudo ser anecdótica si el Betis hubiera cambiado la marcha de una vez para someter al limitado rival. Pero no ocurrió.

Cuando sobrevino la roja a Perraud, que tanto encrespó al graderío, al Betis se le puso ya casi imposible enderezar un rumbo torcido desde el minuto 1. Y el “casi” lo escribió Abqar con su regalo a Isco en el minuto 74 en una imprudente cesión. El portero Owono adivinó el recorte del malagueño y ahí murieron las opciones del Betis, que fue replegándose sin la menor sensación de seguridad al tiempo que Carlos Vicente iba creciendo por la derecha.

En uno de los intentos alavesistas, Altimira falló en el despeje y la pelota le cayó a Kike García, que soltó un zapatazo seco, abajo, muy difícil para Adrián. Cuatro minutos después, el ariete cabeceó para llevarse la pelota a su casa. Lo hizo con Isco como un alma en pena sobre la yerba, simbolizando el estado de un equipo asomado al caos.