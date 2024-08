Manu Fajardo sobre Vitor Roque y el Betis: "Hemos jugado nuestras armas"

SEVILLA/Tras unas horas ya asentadas en Kosice, la ciudad eslovaca en la que el Real Betis Balompié disputará su primer partido de la temporada en competición europea ante el Kryvbas, el director deportivo de la entidad, Manu Fajardo, ha atendido a los medios oficiales del club en una entrevista que, sobre el papel, tenía muchos temas interesantes a tratar. Estamos en plena recta final del mercado de fichajes y todavía hay algunas situaciones tanto de salidas como de entradas que deben resolverse. Una de ellas es la de Vitor Roque. El delantero del FC Barcelona por el que tanto él como Ramón Alarcón y Joaquín Sánchez viajaron el pasado lunes a la Ciudad Condal para acercar posturas.

"Totalmente, partido clave para demostrar la especial ilusión que nos hace esta competición. Desde el minuto uno hay que salir a darlo todo en el terreno de juego y demostrar que somos el Betis. Paso a paso, máxima humildad pero también con el sentir de que somos superiores al rival y que tenemos que darlo todo para pasar la eliminatoria. Es un equipo liderado por un entrenador habituado a las competiciones europeas, con un plantel aguerrido, con un ataque posicional y recursos para jugar en largo... Pero más allá de esas armas, somos superiores y hay que demostrarlo en el terreno de juego".

Manu Fajardo, director dpeortivo verdiblanco, en su última comparecencia pública este verano ante los medios de comunicación. / José Ángel García

El día a día, su fuerte

"Por mi forma de trabajar, donde más cómodo me siento es en el día a día con ellos, haciéndoles sentir que en la grada estaremos arropándoles. El grupo está unido y con ganas de dar un paso adelante en competición europea", comentaba el director deportivo en relación con su forma de trabajar y el estado actual del grupo de cara al encuentro y la nueva competición. También tuvo ocasión de valorar la situación de Natan de Souza, incorporación brasileña en defensa: "Sí, Natan la verdad que es un jugador que nos ilusiona a todos. La dirección deportiva lo tenía controlado desde brasil y gracias al buen trabajo está hoy con nosotros. Veremos si Manuel Pellegrini le da opciones hoy".

Aunque todos los oídos estaban puestos en la situación de Vitor Roque y su llegada al Betis. No ha dado muchos detalles de la operación, puesto que todavía siguen adelante los últimos flecos de la negociación, pero ha dejado claro que se le ha hecho ver que este club es el mejor sitio para seguir desarrollando su potencial: "Sí, al final la negociación que estamos llevando a cabo con Vitor, porque no hay nada cerrado, es el fruto del trabajo de todo el mercado. Este es muy cambiante. Desde la máxima discreción y trabajando en silencio siempre hemos tratado de posicionarnos en este tipo de perfiles. Nosotros hemos jugado nuestras armas, no sólo con Vitor, sino también con otros jugadores que han llegado a la entidad. Le hemos hecho ver lo que sería venir al Betis para su carrera, tanto por el club, como por la afición. Ya lo dijimos, la situación económica no sería una excusa para hacer nuestra labor con la máxima profesionalidad".