Marc Bartra: "La idea es poder llegar al primer partido de liga pudiendo ser titular"

SEVILLA/Uno de los futbolistas más importantes en clave Real Betis Balompié dentro del vestuario es Marc Bartra. Al margen de la emotividad de las imágenes que lo mostraron llorando de alegría tras el partido, sabiendo lo duro que ha sido el proceso de recuperación, llamó mucho la atención lo bien que rindió ante un gran equipo, a pesar de todo el tiempo que ha estado en el dique seco. Es por ello que es de vital importancia para la entidad el hecho de seguir mejorando con el paso de los partidos, ya que la defensa se encuentra en una situación que comparte delicadeza e incertidumbre. Salió Chadi Riad, y está apunto de hacerlo Germán Pezzella (rendimiendo asegurado en ambos casos) y se ha fichado a Llorente (al que todavía hay que seguir viendo) y Nobel Mendy completa la defensa junto al catalán.

Ya se mostró bastante ilusionado y motivado con lo que viene con un mensaje en sus redes sociales: "Que empiece el baile. Porque voy a por todas.", escribía. Pero también ha tenido oportunidad de demostrar sus ganas de jugar en la entrevista que le han hecho en la tarde de este viernes en los medios oficiales del club.

Bartra, ayer, entrenándose en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. / RBB

Con la mente puesta en el Girona

Tras tener algunos minutos contra el Manchester United y con algunos amistosos aún por jugarse, Bartra tiene claro que quiere ser titular en el Villamarín ante el Girona: "Si te digo la verdad, yo me siento curadísimo. Me siento muy bien. Los profesionales saben que hay que ir paso a paso, de menos a más, y que por eso está la pretemporada. La idea es poder llegar al primer partido de liga pudiendo ser titular. Llegar con garantías de poder rendir desde el inicio". Por ello, el mensaje es claro también para Pellegrini, que tendrá que elegir entre varios efectivos: "El reto es estar al 200% para el partido del Girona, y a partir de ahí que el míster empiece a saber que soy uno más del equipo, que voy a aportar todo lo que llevo dentro y llevo muchos meses guardándome mucho fútbol, estar con el equipo y aportar mi granito de arena. Sumar en todo lo que yo pueda".

Eso sí, también reconoció la importancia del Ingeniero, tanto para él como para la propia entidad verdiblanca: "Al final es un entrenador que desde el día uno, fue muy claro con todos. Aportó ese ADN ganador. Sobre todo estableció unas bases muy fuertes. En ningún momento le ha temblado el pulso en un club en el que hay mucha pasión. Cuando las cosas no van como todos queremos, esa personalidad que él tiene la transmite. Da alegría cuando todo va bien, y paz cuando las cosas son complicadas".

Bartra se ejercita al margen en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Luis del Sol. / Ig Bartra

Un proceso muy duro

Siempre se ha sabido que Marc Bartra es un apasionado de su trabajo, y que esta lesión le había afectado bastante. Así lo contaba el catalán: "Fue una operación en la que no podía apoyar mi pie, y en su lugar, me apoyé con toda mi gente. Mis padres, mis preparadores, mi coach Dani y con el staff médico del Betis, al que le estoy muy agradecido. La verdad que es algo que dice mucho del club, de la institución que somos, la familia que somos y también de mi gente. Esto me ha hecho crecer, ser mejor persona y mejor profesional".

Y no se olvidó de la afición del equipo verdiblanco. Esos que siempre le han apoyado "tanto por las calles como por las redes" para volver a ser el que fue. "Saben lo que puedo llegar a aportar. Es algo importantísimo para cualquier persona. Poder jugar en el Villamarín después de justo 10 meses... Todo lo que hice desde entonces fue por y para volver al campo. Tenía clarísimo que quería volver a dar alegrías a nuestra gente", sentenciaba el defensor.