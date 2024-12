Marc Bartra: "Cuando eres superior y no marcas te vas con enfado"

Marc Bartra se mostró impotente porque el Betis, pese a mostrarse superior en el campo, volvió a dejarse dos puntos por su falta de acierto en ataque. "Al final cuando te sientes que dentro del campo has sido superior, que has sometido al rival y que has tenido cuatro o cinco ocasiones clarísimas te vas con enfado", indicó el central.

"Por juego en liga estamos siendo superiores a lso rivales, creando muchas ocasiones y no terminamos de concretar. Los partidos que merecerías ganar te cuestan puntos, porque el rayo no creó ni peligro y empató con un tiro lejano. Ahora cuesta sacar conclusiones positivas, pero hay muchas, aunque la falta de puntería es determinante", indicó el catalán, que sabe que "hay que dar más". "Somos el Betis y merecemos estar más arriba en la liga y dar un paso adelante en Europa y seguir en la Copa. Dominamos los partido, pero no finalizamos y eso nos penaliza. sabemos cómo jugar y hay que seguir demostrándolo en el campo siendo más contundentes en el área rival. Vamos a ir a más para estar arriba", indicó.

El defensa destacó de nuevo que en el campo "la sensación era de superiodad y dominio". "Pero hay que concretar y hacer goles, que es lo difícil en el fútbol", afirmó el jugador bético, que para el 2025 le pide "salud". "Si nos acompaña la salud podemos hacer grandes cosas. Cuando estamos todos esto tira para adelante. Pido unidad para demostrar lo que soos y que nos entren más goles".