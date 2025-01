Marc Roca, un refuerzo para el Betis tras tres meses

SEVILLA/Una muy buena noticia ha aparecido en el entrenamiento de este martes del conjunto verdiblanco. Marc Roca vuelve a entrenar con el Betis junto al resto de sus compañeros y comienza la última fase de su puesta a punto. Ya en muchas ocasiones ha repetido Manuel Pellegrini que para poder entrar en las convocatorias se debe aglutinar al menos una semana de entrenamientos con el grupo. En el caso del centrocampista catalán, todo dependerá de las sensaciones con las que se vaya encontrando pero la palabra que mejor resume su situación es prudencia. Ya en la jornada de ayer martes comenzó y reapareció ante los medios de comunicación con trabajo específico junto a Bellerín, Fornals y Marc Bartra.

Hoy, después de la charla del Ingeniero, los compañeros le han hecho un pasillito en forma de reconocimiento y felicitación por volver a trabajar junto a ellos. Sin duda, con el paso de los días si su situación va a mejor, terminará volviendo a las convocatorias más pronto que tarde y supondrá un refuerzo muy necesario para una plantilla que está buscando un medio centro en el mercado de fichajes. Recuperar su mejor nivel llevará bastante tiempo, y más después de aglutinar tantas semanas de baja, pero uno de los pasos más importantes como era el volver a probarse con trabajo grupal, ya está dado.

El vídeo de Bellerín y Marc Roca en el césped / Manu Colchón

Otro regreso que alivia a los béticos

Quien también ha regresado a lar órdenes de Manuel Pellegrini ha sido Marc Bartra. El chileno reconoció que debido a la carga de minutos había tenido alguna que otra molestia normal y no demasiado grave. Después de perderse el duelo ante el Huesca, vuelve a trabajar con el grupo y queda la duda de si entrará o no en la convocatoria para viajar a Valladolid o esperará a la siguiente ronda de Copa del Rey. Quienes no están en la sesión vuelven a ser William Carvalho (que avanza positivamente), Pablo Fornals, quien apunta a perderse también el choque contra el Valladolid y Héctor Bellerín, que desde el club transmiten cierta mejoría arrojando un poco de luz a su situación.

En el capítulo de canteranos han aparecido de nuevo sobre el césped una amplia nómina de futbolistas que están probando a las órdenes del entrenador sudamericano. En portería hoy no está Guilherme Fernandes, que va alternando primer equipo y filial con bastante normalidad. En defensa han estado tanto Rudy Kohon como Sergio Arribas. De momento Nobel Mendy está comenzando a entrenar con el filial después de su lesión y también está la posibilidad de que salga en este mercado, por lo que Pellegrini debe encontrar una alternativa en el filial. Además, Mateo Flores y Dani Pérez han sido los centrocampistas que han participado y Jesús Rodríguez junto a Pablo García en la zona ofensiva, completan la nómina de efectivos que han abandonado momentáneamente el Betis Deportivo.

Marc Roca se ata una bota en el calentamiento antes de un partido al inicio de la temporada. / AFP 7 / Europa Press

Con la salida de Assane Diao, alguien debe coger ese testigo de canterano prometedor y habitual con el primer equipo. Ese debe ser Jesús Rodríguez, tal y como también afirman desde la entidad heliopolitana. Un efecto dominó que podría beneficiar a Pablo García, que podría comenzar a participar con la misma intención que lo hacía el propio Jesús cuando todavía estaba Assane.