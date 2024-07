Marc Roca e Iker Losada, ilusiones en verdiblanco

Sevilla/El Betis ha presentado este lunes a sus dos nuevos fichajes para la temporada 2024-25: el centrocampista Marc Roca y el extremo Iker Losada. Ambos jugadores han firmado con el club verdiblanco hasta 2029 y se han mostrado muy ilusionados con su nueva etapa en el club verdiblanco.

Marc Roca, que ya estuvo cedido en el Betis la pasada temporada, ha sido adquirido en propiedad del Leeds United. El catalán ha explicado que, pese a tener ofertas de otros equipos, su "primera opción" siempre fue continuar en el Betis, un club en el que se sintió "como en casa" desde el primer momento.

"Me enamoré del club desde que llegué", ha asegurado Roca. "Me he sentido muy querido, respetado y valorado. El proyecto del club va de la mano con mi proyecto y quería estar muchos años más".

El centrocampista ha destacado también el "esfuerzo importante" que ha hecho el Betis por hacerse con sus servicios. "Ellos sabían dónde quería estar", ha dicho.

Iker Losada, por su parte, llega al Betis procedente del Racing de Ferrol. El gallego ha agradecido la confianza del club y ha prometido "trabajo y sacrificio".

"No fue fácil llegar aquí, pero estoy en el lugar correcto", ha afirmado Losada. "Prometo dar el máximo y aprender de los mejores, como Isco, un jugador estratosférico".

Losada se ha definido como un extremo con llegada, verticalidad y gol. "Puedo jugar en ambas bandas y me adapto bien a los sistemas del míster", ha explicado.

Ambos jugadores se han mostrado muy ambiciosos y han asegurado que quieren contribuir a que el Betis siga cosechando éxitos en las próximas temporadas.