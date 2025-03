... Y el mejor Betis está a años luz del Vitoria Guimaraes (0-4)

Guimaraes/Brillante clasificación del Betis para los cuartos de final de la Conference League. Los verdiblancos dominaron de cabo a rabo el segundo asalto con el Vitoria en Guimaraes y se fueron con un resultado concluyente para que no existiera ni la menor duda de qué equipo era mejor en este cruce a pesar del segundo puesto de los portugueses en la Fase Liga. Cero a cuatro para el equipo que ejercía de visitante y una sensación de superioridad absoluta.

El Betis, está claro, era uno de los principales candidatos a ganar el título en esta competición en las apuestas iniciales y después de una primera fase dubitativa ya ha presentado sus credenciales para que así lo consideren en todas las casas que se dedican a ese negocio. Con Isco a tope de rendimiento, con el acompañamiento de Antony, con Bakambu ya metiendo goles, con dos centrales que garantizan la protección de su portería y con un buen puñado de secundarios que también suman, este Betis puede llegar al nivel de cualquiera de los equipos que se pueden presentar por su camino, ya sean el Jagiellonia, la Fiorentina o el mismísimo Chelsea en una hipotética final.

La conclusión del partido de ida de esta eliminatoria fue clara: Guimaraes iba a exigir la mejor versión del Betis. Y los verdiblancos se empeñaron en no dejar ni el más mínimo resquicio a la duda. Desde el primer minuto, cuando Jesús Rodríguez se metió hasta la misma línea de fondo y su pase no encontró un rematador al no llegar Bakambu, ya estuvo más que claro que la escuadra de Pellegrini iba a disertar una magnífica lección en el estadio llamado Dom Afonso Henrique.

En el primer minuto Jesús Rodríguez ya avisó de lo que venía con una entrada hasta la línea de fondo y a los 20 minutos ya había marcado Bakambu dos goles

Los béticos salieron con su mejor versión por la sencilla razón de que fueron atrevidos, de que transmitieron desde esa primera internada de Jesús Rodríguez que eran mucho mejores que el Vitoria SC, cosa que no lograron en el primer asalto. Esta vez, para bien de los verdiblancos, fue absolutamente lo contrario y la superioridad fue tan nítida que en ningún momento llegaría a ponerse en peligro la presencia de los hombres que defienden la fe balompédica radicada en el sevillano barrio de Heliópolis en los cuartos de final de esta Conference League.

Además, apareció un componente más que también tiene una tremenda importancia en este deporte llamado fútbol. Éste no es otro que la eficacia. Al segundo intento Bakambu encarriló la cuestión para que los verdiblancos se sintiera aún más fuertes si cabe. El congoleño aprovechó un robo de Isco, siempre el manantial en el que nace todo el caudal de su equipo, para tirarle el desmarque a Antony y después meterle el cuerpo al croata Boravkovic. El único delantero del primer equipo que tenía disponible Pellegrini se había quedado solito delante de Varela y ya era cuestión de acierto, de meter la bolita entre los tres palos.

El componente de la eficacia fue fundamental para que todo rodara aún más de cara y Bakambu estuvo muy acertado en sus dos primeros remates

Lo hizo Bakambu con seguridad y también con calidad. Un disparo con el interior entre las piernas del guardameta y ya sólo restaba que el delantero saliera bien en las fotos cantando el gol con todos los suyos, los que estaban en el césped y también los que alentaban a los futbolistas de forma mayoritaria desde las gradas del estadio ubicado en el norte de Portugal.

El Betis, lógicamente, se sintió aún más fuerte después de ponerse por delante en el minuto 5 y el planteamiento de Pellegrini, en el que todo dependía de la ubicación de Isco para que fuera la mayor parte del tiempo un 1-4-4-2 con el malagueño acompañando arriba a Bakambu. Los béticos, con Pablo Fornals ayudando a Altimira en el eje por la baja de Johnny, se cerraban muy bien por el centro para que esta vez el Vitoria no tuviera ninguna opción para salir con comodidad por esa zona.

Y el segundo golpe tampoco tardó mucho en llegar. 20 minutos, otra apertura de Isco para las zonas más descongestionadas en el ataque de los suyos, encuentra como socio a Antony y éste ve perfectamente la subida de Aitor Ruibal para doblarlo. El centro del lateral va a la cabeza de Bakambu, otra vez el hombre en el que confiaba su entrenador, y éste la pone dentro con la testa.

El planteamiento de Pellegrini, con Pablo Fornals junto a Altimira en el eje, sirvió para taponar la salida de los portugueses desde atrás y el mando visitante fue absoluto

El Betis había hecho la parte principal del trabajo con una tremenda eficacia y a partir de ese momento lo principal era que no se complicara la situación más de la cuenta. Ya dependía totalmente de los forasteros para que no tuvieran ningún error flagrante que pudiera servir para que el Vitoria se metiera de nuevo en la eliminatoria.

Sólo una expulsión, alguna desaplicación defensiva, cualquier falta de concentración podían evitar ya que este Betis fuera muy Eurobetis en Portugal. Ninguna de esas circunstancias llegarían a producirse, afortunadamente para los heliopolitanos. La seriedad fue total y sólo un doble disparo de Saraiva y Nélson Oliveira (40’) llegó a asustar a Fran Vieites en la primera mitad. Sí fue más complicada la reanudación, ya que el Vitória realizó un doble cambio para tratar de quemar las naves.

Los locales salieron tras el descanso con la idea de arriesgar, pero lo que se encontrarían sería con dos nuevos golpes letales de Antony e Isco

Pero esa osadía también tenía el riesgo de que pudiera llegar la sentencia total por parte del Betis. Los portugueses llegaron un par de veces con un peligro relativo, sobre todo en un intento de remate de Maga (55’) y en una salida con dudas de Fran Vieites (49’), aunque la pareja de centrales integrada por Bartra y Diego Llorente ejecutaba su trabajo a la perfección.

Lo que sí llegó fue el mazazo definitivo por parte de los verdiblancos. Un nuevo balón profundo de Isco dejó a Antony en un uno contra uno ante Varela y uno de sus zagueros. El brasileño se sacó un zurdazo duro, seco y tremendamente preciso. Todo se puso ya en un cero a tres, Pellegrini apretó sus puños en la celebración y el Betis ya tenía asegurada su presencia en los cuartos de final de esta Conference League con el Jagiellonia polaco como adversario. Pero llegaría un nuevo gol, esta vez con Antony devolviéndole el regalo a Isco para que la gran estrella también tuviera su festejo particular. El sueño de una final europea, precisamente en Polonia también, está cada vez más cerca para el Betis de Isco. Bueno, de Isco, Bakambu, Antony, sus dirigentes y, por supuesto, don Manuel Pellegrini.