La mentalidad de Adrián: "Si podemos ser cada vez más exigentes, mejor"

Sevilla/El futbolista del Betis que ha comparecido ante los medios de comunicación, en la previa del partido ante el Liverpool, ha sido Adrián San Miguel.

Regreso al Betis

"Me siento muy bien, como si nunca me hubiera ido. Once años muy lindos en Premier League. Ahora regreso al club que me vio crecer. Soy un niño con zapaos nuevos y espero aprovechar esta oportunidad".

Su fichaje por el Betis

"Fue un mes muy intenso y emocional trabajando en las negociaciones. Quiero dar las gracias al club por esta oportunidad. El tren pasa una vez y tenía que tomarlo. Tengo la oportunidad de defender este escudo. Pasé cinco años muy lindos en Liverpool. Han sido unas semanas intensos, pero feliz de estar aquí".

Segunda etapa en el Betis

"Tengo experiencia para compartir con los jugadores más jóvenes y tengo también experiencia en el vestuario para ayudar a todos los jugadores. Este grupo tiene hambre. Vamos a tratar de ganar siempre".

Trasladar la filosofía del Liverpool al Betis

"Es cuestión de progresar año a año. Conseguir objetivos es importante pero si podemos ser cada vez más exigentes, mejor. Es muy bonito cuando se empieza a ganar. Es cuestión de creérselo, que la plantilla lo crea, el talento y la calidad la tienes".

Regalo a Salah

"Con respecto al tema de las camisetas ha sido en plan broma pero haciendo Betis. Salah termina contrato el año que viene, pero será Fajardo quien tiene que negociar (risas). He pasado un buen rato con ellos para hacerles este regalo".

Partido ante el Liverpool

"No es sólo un partido de pretemporada, es un partido de reencuentros y de preparación. Hay que ir asentando nuestros conceptos en el sistema defensivo y en ataque ser valientes. Los partidos amistosos son para ello, para ir mejorando. Hay una exigencia grande porque los rivales que vienen son de gran nivel".

Competencia en la portería

"Me gusta la filosofía de entrenamiento, que la unifica bien Toni (Doblas). El mercado está abierto, pero los que estamos somos los que estamos ahora mismo".

Vestuario

"Veo un grupo ambicioso, joven, con cantera, que se tiene que formar. Un grupo con que tiene ganas de ganar y de conseguir cosas".

Fran Vieites

"A Fran lo conocí antes de aquel partido del derbi que debutó. Le mandé un mensaje de apoyo desde la distancia. Le transmití tranquilidad y que aprovechara la oportunidad. Fran tiene un gran potencial, es joven y tiene que seguir luchando por ese puesto. La competencia es bastante sana. Le gusta entrenar, aprender y tanto Rui como yo tendremos que ayudarnos y aprender unos de otros. El que salga que esté en su mejor versión".