Mestalla, un campo que se le da bien al Betis de Pellegrini

El Betis visita este domingo Mestalla, un campo en el que ha vencido en tres de sus últimas cinco visitas con Manuel Pellegrini (además de dos derrotas), aunque el pasado curso perdió por 4-2.

En su primera campaña en el Betis, la 2020-21, el conjunto del técnico chileno se impuso por 0-2 con goles de Canales y Tello, y repitió un curso después con otro triunfo rotundo por 0-3 con los tantos de Willian José, Canales y Borja Iglesias.

El cuadro levantino le devolvió el golpe en la 2022-23 con los tantos de Hugo Almeida, Guillamón y Kluivert, si bien en la 2023-24 los verdiblancos volvieron a vencer por 1-2 con un doblete de Ayoze (Pepelu anotoó para los locales). La pasada campaña, en el primer encuentro tras la Dana que asoló Valencia, el cuadro ché ganó por 4-2 con las dianas de Tárrega, los dos goles de Hugo Duro y Diego López, que incieron insuficientes las diana de Chimy Ávila y el gol en propia puerta de Hugo Duro..

Pellegrini cuenta por tanto con un 60% de triunfos en su visitas a Mestalla con el Betis (40% de derrotas), aunque el balance general es más negativo, ya que el cuadro heliopolitano sólo ha sumado diez triunfos en total (14%) en 72 visitas a Mestalla, en las que además ha cosechado nueve empates (13%) y 53 derrotas (73%).

El Valencia afronta este choque de la jornada 12 en puestos de descenso, antepenúltimo con 9 puntos, los mismos que Levante y Mallorca, fuera del descenso. En casa ha sumado siete puntos con un empate (1-1 contra la Real Sociedad) y dos triunfos (3-0 frente al Getafe y por 2-0 ante el Athletic), si bien viene de seis encuentros seguidos sin ganar en los que ha perdido cuatro partidos, dos de ellos en su feudo (1-2 con el Oviedo y 0-2, frente al Villarreal).