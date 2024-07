Así jugaron los nuevos fichajes del Betis en su debut

SEVILLA/El Real Betis Balompié debutó con una cómoda victoria en su primer partido de pretemporada en el curso 2024/25. Lo hizo en tierras austríacas ante el Austria Salzburgo, con un doblete de Marcos Fernández, otro de Pablo García y uno de Romain Perraud. A pesar del bajísimo nivel futbolístico del rival que tenía enfrente, no pudo evitar encajar un tanto que, a pesar de ser en pretemporada, seguro que no ha sentado nada bien en el vestuario. Del partido hay muchas notas positivas que comentar, y no tantas conclusiones. La gran cantidad de entrenamientos en un período de tiempo muy corto, provoca que el ritmo de las piernas sea extremadamente lento en un alto porcentaje del plantel. Los fichajes, quizá una de las noticias positivas de la cita ante el combinado que hoy vestía de morado y blanco.

La única de las incorporaciones que salió como titular en la primera apuesta de Manuel Pellegrini fue Diego Llorente. El madrileño destacó principalmente con el balón en los pies. No se complicaba en absoluto en salida de balón, intentó algún desplazamiento en largo que no terminó de salir del todo bien y apostaba mucho por las conducciones verticales. A nivel defensivo se le vio bastante aguerrido en algunos momentos, incluso haciendo un buen corte en el perfil zurdo para evitar que uno de los delanteros del equipo rival se quedase totalmente sólo ante Rui Silva. Lo peor fue que salió en la foto del gol. El jugador que anotó por parte del equipo local, Zottl, remató a placer a su espalda.

El gol de Perraud robó protagonismo a Iker Losada

En la segunda mitad del partido Manuel Pellegrini cambió a prácticamente la totalidad del equipo. Dio entrada a las tres incorporaciones que faltaban por debutar: Iker Losada, Romain Perraud y Adrián San Miguel. El guardameta no tuvo que realizar ninguna intervención de relevancia. Estuvo bien con la pelota y en lo que más destacó fue en el liderazgo que transmitía. De hecho, en los momentos previos al pitido inicial en la segunda parte se le vio hablando con varios futbolistas, dando indicaciones, aplaudiendo y dando ánimos.

Perraud y Losada fueron los dos que mejores sensaciones dejaron. En el caso del francés, su partido fue quizá un poco más discreto hasta que anotó el quinto gol de falta directa (con la inestimable colaboración del guardameta suplente). Estuvo muy participativo en ataque, ganando constantemente línea de fondo, haciendo paredes con Pablo García y buscando el área rival en cada internada. Mejores fueron las sensaciones con el gallego. Iker Losada se mostró muy participativo con balón, asociándose constantemente con los extremos, buscando el balón en la zona defensiva y conduciendo por todo el horizonte ofensivo. Incluso tuvo tiempo para dejar algún detalle técnico interesante.

Los canteranos, los verdaderos protagonistas

Uno de los que gustó muchísimo a la afición verdiblanca fue Nobel Mendy. El senegalés completó una gran segunda parte; contundente, sin complicaciones con balón y aportando rigor defensivo en todo momento. Una participación mucho más consistente que la de Ismael Sierra en la primera parte. Pero la verdadera noticia la dieron tanto Marcos Fernández como Pablo García. Ambos marcaron un doblete y dejaron bastante claro que las categorías inferiores deben tener mucho peso en esta entidad.