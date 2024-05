El once probable del Betis ante el Real Madrid: una alineación de circunstancias

El Betis visita al Real Madrid este sábado para finalizar la presente temporada 2023/24. El conjunto bético, ya con el objetivo cumplido, quiere concluir el curso con un buen sabor de boca, aunque enfrente estará el campeón de liga y el finalista de la Champions League. Además, Pellegrini deberá conformar un once de circunstancias, pues el plantel verdiblanco está gravemente afectado por las lesiones y el filial juega este domingo la ida de la final del playoff de ascenso a Primera RFEF.

El Ingeniero no podrá contar con los servicios de once futbolistas, nueve de ellos por lesión. Son los casos de Isco, Guido, Rui Silva, Fornals, Pezzella, Bakambu, Chimy, Bartra y William Carvalho, algunos con molestias y otros lesionados de gravedad, mientras Chadi Riad no está convocado por su inminente traspaso al Crystal Palace y Aitor Ruibal también se ha quedado fuera de la lista.

La despedida de Bravo y la posible titularidad de Visus

El técnico chileno comenzará sus modificaciones por la portería, donde Claudio Bravo tiene muchas opciones de obtener una titularidad que le serviría como despedida del Betis tras cuatro años defendiendo su meta. En la retaguardia, Héctor Bellerín, Sokratis, Ricardo Visus y Miranda son los favoritos, aunque Marc Roca es otra de las alternativas para la pareja de centrales.

En el centro del campo, Johnny Cardoso y el propio Marc Roca -o Altimira- pueden ser la pareja de pivotes, con Nabil Fekir acompañándoles por delante. Las bandas pueden ser ocupadas por Ayoze Pérez y Rodri, quienes respaldarían a Willian José en la parcela atacante. El extremo Ez Abde, señalado por su error desde los once metros ante la Real Sociedad, es la opción secundaria para partir de inicio desde alguno de los costados.

Se trata de una convocatoria de circunstancias compuesta por Pellegrini, con la ausencia de muchos futbolistas por lesión y sin la posibilidad de citar a jugadores del Betis Deportivo, que este domingo se enfrentará al Pontevedra CF en el playoff de ascenso a Primera RFEF.