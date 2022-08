El once tipo no le falla a Pellegrini

El once inicial que alineó Manuel Pellegrini el sábado en el Benito Villamarín, en la presentación oficial del equipo ante sus aficionados en la nueva temporada 2022-23, lo podría haber recitado de memoria cualquier chaval de los que hace apenas tres meses festejaban su primer título como aficionado verdiblanco.

Y es que el técnico chileno, con sólo dos caras nuevas en la plantilla y aun con varios de los cedidos de vuelta, no hizo experimento alguno y apostó por el once tipo que la pasada campaña le permitió pelear por los puestos de Champions y conquistar la Copa del Rey.

Apenas tres futbolistas variaron con respecto al equipo que el entrenador heliopolitano sacó en el Santiago Bernabéu (0-0) en la última jornada del curso anterior. Dos de esas posiciones fueron la portería y la delantera. Rui Silva jugó ante el conjunto blanco aquella última cita de la Liga pasada con Willian José en punta. Frente al conjunto toscano apostó por sus teóricos titulares, Claudio Bravo y Borja Iglesias. La otra variación fue que en la capital de España el pasado 20 de mayo apostó por Guardado y frente a la Fiorentina lo hizo por William Carvalho como acompañante de Guido Rodríguez, lo que permitió a Canales jugar más adelantado.

Los otros ocho futbolistas fueron los mismos: en defensa Sabaly, Pezzella, Marc Bartra y Álex Moreno, por delante Guido Rodríguez y la línea de mediapuntas para Canales, Fekir y Juanmi.

A la espera de que el Betis pueda inscribir a sus nuevos fichajes, Luiz Henrique y Luiz Felipe, Pellegrini podría iniciar el nuevo curso con el mismo equipo con el que acabó el ejercicio anterior. Ambas incorporaciones entraron en la segunda parte, aportando cada uno en su posición, especialmente el extremo brasileño, que ofreció destellos de su calidad en varios chispazos, aunque todavía no parece que esté para quitarle el sitio a Canales, por la derecha, o a Juanmi, por la izquierda.

A una semana del debut liguero el Betis todavía no ha inscrito a sus dos únicos fichajes

Quizá el central internacional italiano pudiera tener alguna opción más en el eje de la zaga, pero recuperado ya Marc Bartra de las molestias musculares que no le permitieron tener mucho protagonismo en la pretemporada, parece que la pareja que hace con Pezzella está demasiado asentada como para cambiarla ahora. Incluso Édgar estaría por delante tras una buena pretemporada.

Con sólo dos fichajes realizados no es extraño que Pellegrini tire de lo que ya le ha funcionado. De momento, no se han producido salidas más allá de las esperadas de Tello y Joel Robles y la cesión de Lainez, pero nadie descarta que tengan lugar hasta el cierre del mercado y por ello el técnico aprovechará el tiempo del que disponga a todos sus futbolistas para aprovecharlos.

En una semana el Betis comparecerá de nuevo en el Benito Villamarín en el estreno liguero contraal Elche (lunes, 21:30) y no parece que su once inicial difiera mucho del que dispuso este sábado frente a la Fiorentina, más allá de alguna variación táctica o algún nombre si no median lesiones de por medio.

Sabaly cuajó un buen encuentro. Bien por abajo y al corte; mal por arriba, como se demostró en el tanto de Jovic, que le ganó la partida para cabecear sin oposición. Quizá ahí radique una de las dudas de Pellegrini, ya que Aitor Ruibal lo ha hecho bien esta pretemporada mientras se espera que Bellerín rescinda su contrato con el Arsenal y recale de nuevo en la ciudad hispalense.

La variación táctica dependería de la posición de Canales en el centro del campo, aunque la opción con el doble pivote formado por Guido Rodríguez y William Carvalho, uno de los jugadores a los que se le ha tratado de dar salida para hacer caja y equilibrar el déficit económico y el límite salarial, con Canales más adelantado, es la que prefiere el técnico chileno y la que más seguridad y valor ofensivo le da al conjunto verdiblanco.

Un once tipo y varias alternativas, a la espera de que los fichajes puedan ser inscritos, es lo que tiene Pellegrini a su disposición cara al estreno liguero, en una pretemporada sin grandes problemas físicos en los jugadores béticos, más allá de las típicas molestias de pretemporada. El bloque, el grupo, fue una de las fortalezas del Betis la pasada temporada y parece que volverá a serlo este año en el que las rotaciones tomarán protagonismo.