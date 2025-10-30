Pablo García, feliz por su doblete y la clasificación del Betis: "Es un sueño marcar con esta camiseta"

El canterano del Betis, Pablo García, se mostró exultante tras la victoria verdiblanca ante el Atlético Palma del Río, en la que fue uno de los grandes protagonistas al firmar un doblete y contribuir a la clasificación del equipo en la Copa del Rey.

"Muy contento y orgulloso de esta clasificación y resultado, y de poder haber ayudado al equipo con dos golitos. Espero que sean los dos primeros de muchos", expresó el joven jugador tras el encuentro.

El centrocampista destacó la emoción especial de marcar sus primeros goles con el primer equipo: "Para todo canterano que lleve tantos años en el club es un sueño e ilusión. Se ha dado debutar y hemos podido cumplir ese otro sueño de hacer un gol con la camiseta del Betis, que no hay nada más bonito."

Respecto al rendimiento colectivo, Pablo subrayó la seriedad con la que el grupo afrontó el compromiso copero: "El equipo tenía claro lo que tenía que hacer. Lo veníamos avisando toda la semana, trabajando bien, y se ha visto reflejado durante los 90 minutos."

Por último, el jugador ya piensa en el próximo desafío liguero: "Partido importante ante el Mallorca. Debuté contra ellos en Primera el año pasado, así que la mente ya está puesta ahí, en busca de tres puntos de oro."

Con su actuación, Pablo García se consolida como una de las grandes promesas de la cantera bética y refuerza la confianza de Manuel Pellegrini en el talento joven del club.