Pablo García, a falta de definir su rol en el Betis para renovar

SEVILLA/Cuando los equipos van mal, o no tan bien como a todo el mundo le gustaría, la cantera suele ser uno de los puntos a los que se suele mirar para intentar moverse, cambiar cosas o al menos ofrecer algo distinto. Como se pudo observar en el partido en Varsovia con el redebut de Dani Pérez tras su lesión con el primer equipo, hay muchísimos jugadores que suelen estar en dinámica con la primera plantilla del Real Betis Balompié y que dependiendo de sus características pueden ofrecer muchas cosas al Pellegrini. Jesús Rodríguez, Rudy Kohon, Lucas Alcázar, Mateo Flores, Pablo Busto... Son muchos los que han contado con oportunidades en amistosos o entrenamientos, siempre sin olvidar a las joyas de la corona, Assane Diao y Nobel Mendy.

Pero hay un chico que desde abajo viene despuntando ya desde hace algún tiempo, que tanto en pretemporada como en las primeras semanas de competición tuvo protagonismo con el Ingeniero y que llegó a ilusionar, y mucho, al beticismo. Él es Pablo García. Zurdo, con las medias bajas, las calzonas con tres tallas más y la camiseta metida por dentro. Rapado. Carismático. Y goleador. La pasada campaña con el juvenil del equipo de las trece barras anotó 39 goles en 31 partidos ligueros. 43 entre todas las competiciones. En pretemporada debutó marcando un doblete en el primer partido del Betis 24/25.

Una renovación deseada

Uno de los miembros de su equipo de representación, Casto Espinosa, ha hablado para los compañeros de Zona Mixta en una entrevista en la que ha detallado cómo llegó al chico y el momento en el que se encuentra esta ansiada renovación: "Pablo es un torbellino. A parte de jugar al fútbol está haciendo Filología francesa. No para. Toda su ilusión es debutar en el Betis, jugar con el Betis, su padre es bético, y todo lo que está haciendo es porque esa es su máxima ilusión. Estamos en un proceso de renovación en el que el dinero no importa, eso es algo en lo que se llegó a un acuerdo hace un tiempo. Ahora estamos viendo cuál es el proyecto deportivo para Pablo. Dónde podemos hubicarlo. Si ofrecen el proyecto deportivo que nosotros creemos acorde no habrá problema en renovar".

"Hay que tener calma, pero Pablo no la tiene -entre risas-. Quiere hacer las cosas bien primero en el Betis Deportivo y su primer objetivo es consolidarse ahí, pero siempre está mirando de reojo al primer equipo. Eso es lo mejor que tiene, no se pone límites. Lo malo fue convencerlo cuando tenía que bajar al filial", comentaba el ex guardameta bético y ahora representante del chico haciendo referencia a ese momento en el que Pellegrini lo llama en pretemporada.

Las prisas nunca son buenas

La realidad es que, como se ha comentado al principio de esta exposición, cuando no vienen bien dadas siempre gusta en el aficionado de a pie ver a esa perla emergente de la cantera con la que se busca descubrir el nuevo Messi, Ceballos, Joaquín, Cristiano Ronaldo, Fabián o Capi, mezclando clave internacional y verdiblanca, pero la realidad es que en el 95% de los casos esto no termina siendo así: "Es complicado y lo primero es siempre respetar a los profesionales. Si están ahí es porque consideran que están cualificados. Si no lo están, ahí tenemos que entrar nosotros y la familia. Si no hay hueco, se busca en otro sitio y ya. Todos los jugadores del Betis Deportivo quieren jugar en el Betis, pero tienen que entender que pueden tener que buscar en algún momento una salida, como Juan Cruz", comentaba Casto sobre el tema.