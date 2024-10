"Luis Rioja estuvo muy cerca del Betis, quería venir sí o sí"

SEVILLA/En estos momentos el Real Betis Balompié se encuentra inmerso en un parón de selecciones bastante complicado cuya tensión se va rebajando poco a poco a medida que el equipo deja de estar en el foco por la evidente falta de actualidad deportiva, que en estos momentos se la llevan los combinados internacionales. La derrota en el derbi ante el Sevilla no hizo más que poner la guinda del pastel de la duda sobre la planificación deportiva en algunas posiciones del terreno de juego y en los fichajes que pudieron llegar y no lo hicieron en los meses de julio y agosto. Uno de esos nombres que no para de vincularse y de hecho no parará tampoco en enero es el de Dani Ceballos. Otro, el de Luis Rioja. El extremo que ahora juega en el Valencia tras la apuesta económica que hizo el conjunto ché sobre el Alavés este verano estuvo cerca de vestir la camiseta de las trece barras.

Pero... ¿Cómo de cerca? De explicarlo se ha encargado durante estos días el que fuese portero del Real Betis Balompié, Casto Espinosa, que actualmente se encuentra ejerciendo dentro del mundo del fútbol pero en el lado de la representación de futbolistas y por motivos obvios y evidentes. En una de las intervenciones que tuvo en el programa de los compañeros de Zona Mixta, habló de forma muy clara sobre cómo sucedió todo en torno a la figura del jugador.

Casto posa con un balón en la ciudad deportiva del Betis.

Luis Rioja no tenía dudas

Se dieron muchas filtraciones tanto en enero como en verano que hablaban de muchos aspectos relacionados con el jugador. Unos decían que era el Betis el que no le daba el suficiente salario, otros que el propio extremo no aceptaba la propuesta bética e incluso desde su entorno expandió la información que los años de contrato que le ofrecía el club de La Palmera no eran suficientes. Pero a la pregunta de cómo de cerca estuvo Rioja de volver a su casa, Casto lo explicó muy claro: "Muy cerca, muy cerca. Muchísimo. La intención del club era que Luis se incorporara y la de Luis era venir al club. También el beticismo y las ganas que él tenía de vestir la camiseta del Betis pudo con todo. No le importaba ni el salario, ni los años, ni ningún tipo de cláusula. Él quería venir sí o sí, pero nos separaba que había un club de por medio (Alavés) al que había que pagarle una cantidad de dinero".

Aquí fue donde el conjunto heliopolitano no dio el paso: "El Betis en ese momento no tenía la posibilidad de hacerlo y al Valencia le ha costado la misma vida. Pero bueno, el que apostó al final por él fue el conjunto ché y el chico está feliz allí, pero su ilusión era vestir la camiseta del Betis".

Luis Rioja, en un encuentro con el Alavés. / E.P.

También pudo llegar en enero

Los béticos seguro que no olvidan esas horas frenéticas del final del mercado de invierno entre Pablo Fornals y Luis Rioja. Ahí, fue un poco más díficil por estar en mitad del curso, pero también existió la opción: "Eran cantidades parecidas. Fáciles para cualquier club de Primera División de solventar, pero en ese momento no se pudo. Mala suerte, le hubiese hecho mucha ilusión", terminaba exponiendo Casto, persona importante en su agencia de representación y que sabe de primera mano cómo ocurrieron las cosas en torno al de Las Cabezas de San Juan.