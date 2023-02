Un partido de sanción a Luiz Felipe

Decisión salamónica del Comité de Competición con Luiz Felipe. No corrige a Del Cerro Grande, pero no sanciona una agresión. De esta forma, Competición castigó con un partido a Luiz Felipe por su expulsión frente al Celta por tarjeta roja, pero no le cae nada más por la supuesta agresión que originó dicha expulsión, de manera que desmiente que hubiese agresión pero mantiene el castigo de un encuentro para el jugador bético.

Está por ver si el Betis recurrirá esta sanción al Comité de Apelación. El club presentó alegaciones al acta del colegiado al entender que no recogía lo que había sucedido aduciendo que no golpeó de manera violenta a Iago Aspas, que se echó la mano a la cara cuando Del Cerro Grande indica en el acta un golpe en el pecho que tampoco se aprecia con nitidez en las imágenes.

En la acción, el delantero fue de malos modos y le quita el esférico con un manotazo en la mano. Del Cerro Grande reflejó en el acta un "golpe en el pecho" del defensa de "manera violenta". Estrada Fernández, en el VAR, no entró para corregir la decisión del árbitro, lo que elevó la indignación verdiblanca.

Competición no ha considerado la jugada de agresión, que hubiera aumentado los partidos de sanción, y sólo lo castiga con un encuentro. "Suspender por un partido a Luiz Felipe Ramos Marchi, en virtud del artículo/s 121.1 del Código Disciplinario y con una multa accesoria al club en cuantía de 350,00 € y de 600,00 € al infractor en aplicación del art. 52", señala Competición, que recoge las alegaciones del Betis afirmando que "lo cierto es que las imágenes aportadas por el club no permiten desvirtuar el relato arbitral". "Su visionado, en definitiva, no ha permitido a este órgano disciplinario constatar la existencia del error alegado por el club", corroborando lo escrito por Del Cerro pero sin considerarlo agresión.