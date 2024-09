Pellegrini: "¿El penalti?, es una situación que aseguro que no se volverá a repetir"

El balsámico gol de Lo Celso le dio la victoria al Betis ante el Espanyol, lo mejor para afrontar una dura semana con el estreno europeo en Varsovia y el derbi en Nervión. Un triunfo que supone la guinda a un juego que dejó satisfecho al técnico, Manuel Pellegrini, pese a la falta de gol otra vez, y corta una racha de una derrota (1-2 con el Mallorca) y un empate (1-1 frente a Las Palmas) que le hacían perder el tren dela zona alta al que vuelve a subirse.

"Estoy muy contento para estar en la zona media alta de la tabla y porque veníamos de dos resultados bastante justificables, pero en el fútbol no hay justificación, sólo cuentan los goles. Estaba muy tranquilo pese a que pasaban los minutos, porque veía al equipo apretar arriba y que no nos hacían ocasiones. Alguna tenía que entrar, aunque desperdiciamos antes un penalti que hubiera cabiado el partido. No nos afectó y el conjunto demostró madurez", analizó el chileno.

El Ingeniero fue claro sobre la acción del penalti que debía tirar Lo Celso como lanzador designado y falló Abde: "Tiene poca explicación. Lo Celso es el encargado de tirar. Se lo dejó a Abde, pero es una situación que aseguro no se volverá a repetir", apuntó el preparador bético, que añadió: "No me ha gustado que lanzara Abde por Lo Celso, que es el encargado de tirar. Se produjo un cambio de lanzador, pero será la última vez que pase. En el descanso en el vestuario ni tocamos el tema. No quería que el equipo y Abde se fueran abajo. Se equivocó Lo celso y se quivocó Abde, que ya le le pasó lo mismo ante la Real la pasada temporada y la afición lo despidió con pitos, pero ahora sin embargo lo hizo con una merecida ovación, porque está en un gran momento", zanjó el entrenador la polémica.

Sin embargo, el problema del gol sigue marcando el paso del Betis. "El partido me deja satisfecho por los tres puntos y por la mecánica de juego del equipo, creando un volumen ofensivo importante y sin que nos lleguen a nuestra portería. Buscamos el gol hasta que llegó en los últimos minutos. Estoy muy contento con todos los funcionamientos del equipo, desde la recuperación hasta el control. Sólo falta la preción al final". Y sobre esa cuestión insistió: "La precisión en los tramos finales depende de la calidad de cada jugador. Por eso los más caros son los goleadores. Pero en cuanto a cantidad creamos muchas ocasiones. Es una cuestión de tranquilidad, madurez y del momento. A veces los equipos llegan una vez y marcan y otras llegan mucho y no anotan".

Rendido a Lo Celso

Pellegrini volvió a mostrarse rendido ante Lo Celso, pero fue más allá de las estadísticas realizadoras. "Todos los goles nublan lo que hace él en el juego. Siempre pide el balón y deja a los acompañeros en ventaja y si a eso se suma sus goles... Me alegro mucho por él. Es un gran profesional y con jugadores así, que tienen que tomar la responsabilidad en el trabajo ofensivo, todo es más fácil. Se ha adaptado a lo que nosotros queríamos. Está marcando diferencias, pero sus goles destacan mucho y tiene una gran importancia en el juego de ataque aportando la creatividad que antes nos daban Fekir e Isco". Y cuando el malagueño esté recuperado... "Si no pueden juga Isco con Lo Celso juntos quiere decir que no se puede jugar al fútbol. Isco sigue lesionado y de momento debemos seguir jugando colectivamente y no depender de individualidades. No fue llegar una vez y marcar Lo Celso, sino legar 10 y marcar Lo Celso", puntualizó.

Ahora llega el derbi en la liga, pero Pellegrini no quier hablar del Sevilla porque antes hay debut europeo en la Conference League: "Hay que ir a Polionia antes del derbi. Es importante puntuar jugando fuera y cuando acabe ese partido nos centraremos en el derbi. Vamos a intentar sumar desde el primer partido, pero la prioridad es la liga, donde si se pierden los puntos ya no se recuperan", argumentó el técnico que insistió en que la temprana eliminación europea la pasada campaña "llego por razones claras: un pantel disminuido con un central menos". "La ambición es llegar lo más lejos posible en Europa. Antes nos eliminaron el Manchester United y el Eintrach. El primer objetivo es clasificarnos, si puede ser entre los ocho primeros mejor".