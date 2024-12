Pellegrini: "Cerrar diciembre vivos en Copa y Conference, y con algunos puntos más, sería un semestre aprobado"

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido en rueda de prensa para analizar el duelo de Copa del Rey ante el Sant Andreu y cómo se encuentra su equipo en estos momentos.

Recuperar la confianza

"En eso estamos todos conscientes de que no pasamos por un buen momento futbolístico. Estamos tranquilos en la media de mantener una idea. Los resultados, así como se van, también vuelven. No hay que desesperarse. Entre todo tenemos que retomar una forma futbolística. Tenemos algunas bajas, pero el plantel creo que va reaccionar y tenemos ahora una final para nosotros para continuar en esta competición. Ya dije que era importante llegar a diciembre vigente en las dos competiciones, Copa y Conference, y estar arriba en la Liga con la máxima cantidad posible de puntos".

Diagnóstico de la situación actual

"Efectuar un diagnóstico y buscar soluciones es fácil, pero después hay que demostrarlo en el campo. La derrota del partido de Valencia y la del día de la Real son distintas. No es un solo diagnóstico o una única solución. Son muchas las razones, sobre todo de rendimientos y los rivales también influyen, pero lo importante es estar consciente de que sabemos que tenemos que mejorar en todos los aspectos".

Problemas para volver de San Sebastián

"Hubo un inconveniente con el avión, no aterrizó en Vitoria hasta las siete de la tarde, son cosas que suceden. Jugar nueve partidos en 28 días, mientras más se descanse mejor, pero no será una causal si mañana quedemos eliminados".

Problema de fútbol y creatividad

"Los diagnósticos de esos partidos (Valencia y San Sebastián) son distintos. Tuvimos dos acciones que nos costó el partido. No es una crítica a la Real Sociedad. Tuvimos bastante tiempo el balón para hacer daño, pero no lo hicimos ante un rival que defendió bien, teníamos que haber producido más ocasiones. Esos dos goles fueron desafortunados, pero en Valencia sí hubo errores defensivos. En defensa no nos hacían daño, no encajábamos goles, y ahora al revés. Y en ataque veníamos de hacer goles y ahora no generamos ocasiones".

Análisis de la situación

"El fútbol primero es así. De un día a otro a lo mejor cambian los resultados y los motivos son variables siempre con el rendimiento individual de los jugadores presente y el técnico como responsable máximo. Son momentos que pasan durante la temporada. Hay que tener confianza. A todos los equipos les pasa. Por algo es la actividad más popular del mundo. Intentar buscar soluciones basado en rendimientos individuales y no en hacer el harakiri. Hay que ser consciente de los errores, estar juntos e intentar sacar esto adelante".

Sant Andreu

"Cualquier rival te hace daño. Los peores partidos han sido en la Conference, quizás también son partidos de jueves que repercuten en el domingo. Son muchos los motivos. Para cerrar este semestre ojalá estemos vivos en dos competiciones y sacar puntos en la Liga, con tal cantidad de lesiones y el plantel que tenemos ahora, sería un semestre aprobado tras un momento complicado".

Balance al final de diciembre

"Para mí, estando en dos competiciones vigentes (Copa y Conference) y en la Liga con más puntos lo más arriba posible, sería un semestre aprobado. Caer en una de esas dos competiciones sería al revés. Pondremos un equipo viendo una serie de factores. Los que entren al campo tienen que salir conscientes de dar el cien por cien en ese partido".

El momento de Ricardo Rodríguez

"Ni él ni nadie están conforme con su rendimiento a día de hoy. Llegá tarde, no hizo pretemporada. No va a ser el primer jugador en adaptarse a un fútbol distinto. Le tengo confianza por su calidad, experiencia y jerarquía. Nos aporta mucho en el plantel".

Momento de Jesús Rodríguez

"Es un jugador que ya está entrenando con nosotros hace bastante tiempo. Tiene un buen futuro. Tuvo complicaciones una tiempo en la rodilla y después una suspensión con el filiar. Lo que pase en el futuro va a depender de su rendimiento, es muy buen jugador. El otro día hizo un partido más que aceptable. Pero una cosa es llegar y otra mantenerse".

Acudir al mercado

"Una vez terminado el mes de diciembre se hace una evaluación de cuáles son las alternativas. Ahora estamos centrados en el Sant Andreu".

Confianza en la plantilla

"Todos estos momentos hay que saber aceptarlos y rebelarse. El tener dos o tres partidos malos lo tienen la mayoría de los planteles. Personalmente estoy tranquilo. Trabajamos siempre igual, el equipo siempre ha respondido en momentos malos. Estamos con la plena confianza de que el equipo va a responder como lo hizo siempre".