Pellegrini: "Tenemos equipo para dar mejor imagen de la que hemos dado"

SEVILLA/A primera hora de la tarde de este miércole y tras el último entrenamiento antes de poner rumbo a eso de las 15:00 horas hacia tierras moldavas, Manuel Pellegrini atendía a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al Petrocub - Betis correspondiente a la jornada número cinco de la liguilla de la UEFA Conference League. Un duelo clave para el que tendrá muchas bajas el Ingeniero, pero sobre todo la obligación de conseguir un resultado positivo y dejar prácticamente encarrilada la clasificación a la siguiente ronda.

Esa importancia de los tres puntos la tenían en la cabeza tanto el propio entrenador como Diego Llorente, su acompañante en la comparecencia (elemento que lo lanza a la titularidad casi por decreto) y así lo mostró en sus declaraciones: "Buenos, así es. Lo dije hace unas semanas atrás. Llegar al mes de diciembre con el objetivoo de estar clasificados en ls tres competiciones. Ojalá mañana hagamos un gran partido. Con los lesionados y la gran cantidad de cosas que han ocurrido, serán un primer semestre o mitad de año para terminar contentos si clasficamos".

Sobre el motivo del mal juego del equipo en Europa

Por supuesto que sí. Buscamos la causa de por qué no hemos jugado con el nivel que nosotros podemos dar. Ojalá que este partido no sea decepción, independientemente de la cantidad de jugadores que podamos tener fuera. Tenemos equipo para dar una imagen mejor de la que hemos dado en la Conference. A lo mejor creímos que con menos esfuerzo íbamos a ganar los partidos y no es así.

Bueno, son muchos los factores que uno cree que puede suceder e intenta amortiguarlo. Jugamos tres competiciones con un plantel muy limitado por la cantidad de lesionados. LaLiga es muy complicada y a mi me gusta estar peleando siempre por posiciones europeas. Espero como dije hace algunas semanas atrás estar vivo en las dos competiciones en las que se puede caer eliminados, haciendo rotaciones y por otro lado seguir en LaLiga peleando hasta el final por entrar en Europa. Esperamos que la experiencia nos haya servido para sumar puntos y seguir vivo en la competición.

Carlos Reina junto a sus compañeros del filial en el entrenamiento del Betis / Manu Colchón

Carlos Reina será el sustituto en la media punta

No está Isco, Lo Celso, Losada, Roca, Fornals, estimamos que Carlos venía cumpliendo bien en el filial. Le toca a él demostrar. Está citado. Ojala que le toque jugar y también que lo haga muy bien.

Sobre la diferencia de nivel entre liga y el resto de competiciones

Son competiciones distintas y rivales distintos. Por más que uno quiera jugar igual, a veces no se consigue. No nos suede solamente a nosotros, en la Copa del Rey hay equipos de tercera que han eliminado a equipos de primera. Con tiempo y espacio todos los jugadores son buenos. Si entramos con la intensidad que hemos jugado en los últimos partidos tenemos más opciones de tener un buen resultado. Tenemos que tener la capacidad de superar las adversidades y dar nuestra mejor versión.

Johnny Cardoso trabajando con normalidad junto al resto de sus compañeros / Manu Colchón

El estado de forma de Johnny Cardoso y Fornals

Johnny ya stá entrenenando de forma normal y está citado. Veremos cuántos minutos tiene. A Pablo todavía le falta, no creo que llegue para el domingo, a lo mejor para algún partido de la próxima semana. No está entrenando todavía con el plantel.

Sobre la sanción y el estado de forma de Lo Celso

Nosotros esperábamos que fuesen dos partidos, así que no ha sido una sorpresa. Bueno, Gio tuvo 40 días de parón. No es poco. Todos los jugadores después de una lesión larga necesitan un tiempo para readaptarse a la parte física y táctica. Dónde juegue da igual. Los buenos jugadores no tienen problema en jugar en distintas posiciones. Par mi, los buenos jugadores nunca es complicado el ponerlos a jugar juntos.